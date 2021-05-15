10 إطلالات لعروس ربيع 2022 من طوني ورد

تُشكّل المجموعات الخاصة بالعرائس امتحاناً لإبداع ومهارة أي مصمّم في تنفيذ تصاميم مبهرة وفاخرة تحقّق أحلام أي فتاة في يوم زفافها. المصمم طوني ورد لم يخذلنا أبداً في هذا المجال، وقد عوّدنا على تقديم أثواب تحلم كل عروس بارتدائها لتبدو الأجمل في ليلة العمر. إليكم مجموعة من تصاميمه الخاصة بعروس2022 قدّمها مؤخراً.







مادة اعلانية

من فكرة اللعب على الكلمات انطلق المصمم طوني ورد لتحضير مجموعة من أزياء الخاصة بالربيع المقبل. وهو اختار لها عنوان It’s a Wonderful Ward المستوحى من عنوان الفيلم الكوميدي البوليسي It’s a wonderful world الذي تمّ تقديمه في العام 1939. وقد تمّ تصوير هذه المجموعة من التصاميم في أحضان الطبيعة الربيعيّة الخضراء التي شكّلت ديكوراً مثالياً لهذه التصاميم الفاخرة.

اللون الأبيض الكلاسيكي طغى على معظم التصاميم، أما خامة الدانتيل فزيّنت العديد من الإطلالات بطابعها الرومنسي الرقيق فيما ظهر استعمال خامات أخرى أيضاً في المجموعة ومنها الحرير، والأورغنزا، والتول التي تزيّنت بأحجار الكريستال والتطريز اليدوي الدقيق.







حاول المصمم طوني ورد أن يرضي جميع الأذواق في هذه المجموعة، حيث قدّم الأثواب الأميريّة، والقصّات الكلاسيكيّة ذات الطابع العصري بالإضافة إلى التصاميم القريبة من الجسم والمرفقة بتنانير معلّقة بأحزمة يمكن فكّها. وقد ترافقت هذه الأثواب مع طرحات طويلة من التول أو مع أكسسوارات للرأس تزيّنت بالأزهار والورود.