تبييض الأظافر ممكن بأساليب سهلة وحلول عمليّة

تستحقّ الأظافر كل العناية والاهتمام التي نوليها إياها، فهي دليل على النظافة، والترتيب، والأناقة. ولكنها تواجه أحياناً بعض المشاكل المرتبطة بأسلوب حياتنا ومنها الاصفرار. فيما يلي تجدون حلولاً فعّالة تعيد إليها لونها الأبيض المثالي.

تشكّل العناية بالأظاقر جزءاً أساسياً من روتيننا التجميلي، فهي تحتاج إلى هذه الخطوة سواءً كانت طويلة أو قصيرة، طبيعيّة أو ملوّنة وذلك للحفاظ على مظهرها الصحي وحمايتها من التقصّف، والتكسّر، والاصفرار.

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- الحفاظ على أظافر صحيّة:

تعتبر مرحلة التنظيف خطوة أساسيّة في مجال العناية بالأظافر، إذ تكون الأيدي عادةً على اتصال دائم بكل ما يحيطنا. وهذا ما يجعلها عرضة للميكروبات التي تستقر على سطح البشرة وتحت الأظافر مما يستدعي تنظيفها باستمرار.

يُشكّل استعمال الفرشاة الخاصة بالأظافر خطوة ضروريّة في هذا المجال، على أن يتمّ نقع الأظافر قبل استعمالها لدقيقتين في خليط من الماء الدافئ والصابون. ويساعد تمرير الفرشاة على الأظافر وتحتها في تنظيفها من كل الشوائب الممكن وجودها.

يُنصح بتكرار هذه الخطوة مرة أسبوعياً للاستفادة من تأثير الماء الدافئ في تليين الجليدات المحيطة بالأظافر لدفعها بواسطة عود خشبيّ.

- تبييض الأظافر بخطوات عمليّة:

يمكن للأعمال المنزليّة، التدخين، والاستعمال المتكرر للطلاء أن يتسبب في اصفرار الأظافر. وفي هذه الحالة يمكن الاستعانة بمستحضرات متوفرة في الأسواق تساهم في تبييض الأظافر أو الاستعانة بخلطة مبيّضة من حواضر المنزل. لتحضيرها يكفي خلط عصير نصف حبة من الليمون، ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا، ومقدار كوب من الماء الفاتر. يتمّ نقع أطراف الأصابع لمدة 3 دقائق في هذا الخليط على أن يتمّ تكراره عدة مرات أسبوعياً للحصول على النتيجة المرجوّة.

تساهم بعض الحلول السهلة أيضاً في حماية الأظافر من الاصفرار، إليكم أبرزها:

• الابتعاد عن الطلاء الداكن:

يُنصح بتجنّب الإفراط في استعمال الطلاء الداكن على الأظافر والحرص على استعمال طلاء أساس قبل تطبيقه مما يؤمّن حماية من أي اصفرار.

• الاستعانة بالليمون:

يمكن فرك الأظافر بعصير الليمون لتنظيف الطبقة السطحيّة للظفر وإزالة كل الشوائب التي تغطّيها. يساهم هذا العصير أيضاً في تبييض الأظافر وجعلها تبدو لامعة. يُنصح باعتماد هذه الخطوة مرة أو مرتين أسبوعياً.

• استعمال الخل الأبيض:

يلعب الخل الأبيض دوراً فعّالاً في تبييض الأظافر. يكفي تطبيق القليل منه على قطعة من القطن ومسح الأظافر بها أو تحضير حمّام من الماء الدافئ والقليل من الخل الأبيض لنقع الأظافر فيها لبضع دقائق. يُنصح بتكرار هذه الخطوة مرتين أسبوعياً.