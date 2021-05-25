شعركِ المجعّد يحتاج إلى هذه المكوّنات لتغذيته وترطيبه

يتعرّض الشعر المجعّد والجاف عادةً لمشاكل التكسّر والتلف. وهو يحتاج إلى عناية خاصة تؤمّن له حاجته من التغذية والترطيب. تعرّفوا فيما يلي على قناعين منزليين يعملان على تلبية متطلّبات هذا الشعر وإعادة حيويته المفقودة.

المكوّنات المغذية والمرطبة التي يحتاجها الشعر المجعد والجاف تكون عادةً متوفرة بسهولة وأبرزها الموز والأفوكادو وزبدة الشيا والعسل. ويساهم استعمالها في قناع منزلي مرة أسبوعياً في مدّ الشعر بالمغذيات التي يحتاج إليها مما يعيد إليه الليونة واللمعان والترطيب والنعومة.

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القناع الأول.. مرطّب بالعمق

يلعب هذا القناع دور بلسم شديد الترطيب، فهو يعيد للشعر الفاقد للحيوية مظهره الصحّي. لتحضيره يكفي خلط ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع صفار حبّة من البيض ونصف حبّة من الأفوكادو أو حبّة كاملة (حسب طول الشعر). ويمكن استبدال الأفوكادو في حال عدم توفره بحبّة ناضجة من الموز.

يؤمن العسل الإشراق للشعر ويعمل زيت الزيتون على ترطيبه، أما صفار البيض فيعتني بفروة الرأس ويقوم الأفوكادو بتغذية الشعر وحمايته أما الموز فيؤمّن له اللمعان بفضل غناه بالبوتاسيوم والزيوت الطبيعيّة.

يُنصح بخلط جميع مكوّنات هذا القناع جيداً للحصول على قوام متجانس يُطبّق بالفرشاة من جذور الشعر حتى أطرافه، على أن يتمّ شطف الشعر جيداً بعد ذلك وغسله بالشامبو والبلسم الذي تستعملونه عادةً. أما في حال عدم استعمال كامل الكميّة المحضّرة فيمكن الاحتفاظ بها لمدة 3 أيام في البراد.

القناع الثاني.. مغذٍّ بالعمق

يساهم هذا القناع في تقوية الشعر المجعّد وترميمه كونه يغذّيه بالعمق ويمدّه بالحيوية. لتحضيره يكفي خلط مقدار ملعقة كبيرة من زبدة الشيا، بعد تذويبها في حمّام مائيّ ساخن، مع ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقة كبيرة من العسل.

تؤمّن زبدة الشيا ترطيب الشعر بالعمق، فيما يعمل زيت جوز الهند على تغذيته بالعمق وتعطيره. ويقوم زيت الخروع على إعادة التوازن إلى فروة الرأس فيما يعمل العسل على مدّه بالإشراق.

يُنصح بخلط جميع هذه المكوّنات جيداً للحصول على قوام متجانس، سائل وناعم، يُطبّق بواسطة فرشاة على خصلات الشعر من الجذور إلى الأطراف. يُدلّك هذا القناع لحوالي 10 دقائق قبل تغطية الشعر بقبعة حمام بلاستيكية وتركه لمدة ساعة ثمّ شطفه جيداً، على أن يتمّ بعد ذلك غسله بالشامبو والبلسم الذي تستعملونه عادةً. يمكن الاحتفاظ ببقايا هذا القناع لمدة أسبوع في البراد في حال عدم استعماله بكامله.

شطف الشعر جيداً

للحصول على أفضل النتائج لا يكفي تطبيق هذه الأقنعة على الشعر المجعّد ولكن يجب شطف الشعر جيداً بعد تطبيقها للتخلّص من البقايا الدهنيّة.

يُنصح أولاً بشطف الشعر جيداً بالماء للتخلّص من القسم الأكبر من بقايا القناع ثم تنفيذ ما يُسمى بالشامبو الجاف أي خلط القليل من الشامبو مع الماء في راحة اليد وتطبيق الخليط على الشعر ثمّ تدليكه جيداً. على أن يتمّ بعد ذلك شطف الشعر والقيام بحمّام اعتيادي بالشامبو الذي تستعملونه وإعادة الكرة في حال عدم التخلّص من بقايا القناع.