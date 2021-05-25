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هل يكون الأصفر اللون المثالي لمناسبات هذا الصيف؟

ياسمين صبري

هل يكون الأصفر اللون المثالي لمناسبات هذا الصيف؟

إطلالتان اعتمدتهما نجمتان عربيتان جميلتان من شأنهما أن تبدّلا رأينا وتشجّعا على اعتماد الأصفر لمناسبات هذا الصيف

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العربية.نت - رانيا لوقا

نشر في: آخر تحديث:

يُعتبر الأصفر من الألوان التي يتردّد العديد منّا باختيارها للظهور في المناسبات، ويُفضّلن عليه ألواناً قريبة له إنما أكثر كلاسيكيّة منه مثل الذهبي وتدرجات البيج. وهو شكّل مؤخراً عنواناً لإطلالتين موفقتين اعتمدتهما نجمتان عربيتان جميلتان من شأنهما أن تبدّلا رأينا وتشجّعا على اعتماد الأصفر لمناسبات هذا الصيف.

نادين بثوب من توقيع زهير مراد
  • نادين بثوب من توقيع زهير مراد
  • نادين نجيم
2 صور
نادين بثوب من توقيع زهير مراد
نادين بثوب من توقيع زهير مراد
نادين نجيم
نادين نجيم

نادين نجيم بالأصفر فاتح

فقد تألقت النجمة اللبنانيّة نادين نجيم مؤخراً بثوب أصفر فاتح من مجموعة Zuhair Murad لصيف2020. وهي بدت مشرقة في حفل افتتاح Bayt Damas في دبي حيث تمّ الإعلان عن تعيينها كسفيرة لدار المجوهرات Damas Jewellery.

تميّز ثوب نادين بتصميم ياقته التي تعقد حول الرقبة بالإضافة إلى عقدة ضخمة من الخلف وذيل طويل. وهي نّسقت إطلالتها مع صندل وحقيبة باللون الأسود بالإضافة إلى مجوهرات ماسيّة من مجموعة Gaia منDamas Jewellery، أما من الناحية الجماليّة فاختارت تسريحة ذيل الحصان والماكياج الدخاني ذا الألوان الترابية.

نادين نجيم
  • نادين نجيم
  • نادين نجيم
2 صور
نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

ياسمين صبري بالأصفر البرّاق

خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية ظهرت النجمة المصريّة ياسمين صبري برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في حفل زفاف في الجونة. وقد خطفت الأنظار بثوبها الأصفر الذي تزيّن بالحبيبات البرّاقة وحمل توقيع دار Nicolas Jebran اللبنانيّة.

تميّز هذا الثوب بقصة الكتفين العاريين والخصر المحدّد. وهي نسّقته مع حذاء وحقيبة باللون الفضي البرّاق ومجوهرات ماسيّة فاخرة تزيّنت بالأحجار الكريمة الصفراء.

ياسمن صبري برفقة زوجها أحمد أبو هشيمة
  • ياسمن صبري برفقة زوجها أحمد أبو هشيمة
  • ياسمين صبري.
2 صور
ياسمن صبري برفقة زوجها أحمد أبو هشيمة
ياسمن صبري برفقة زوجها أحمد أبو هشيمة
ياسمين صبري.
ياسمين صبري.

نجحت كل من نادين وياسمين في اختيار إطلالتين فاخرتين تناسقتا مع لون سحنة وشعر كل منهما. وقد أثبتتا أن الأصفر ممكن أن يكون اللون المثالي لمناسبات هذا الصيف.

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