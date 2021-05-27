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أي شعار اعتمدته "ديور" لمجموعتها الرجالية الجديدة؟

أي شعار اعتمدته "ديور" لمجموعتها الرجالية الجديدة؟

كيم جونز بحث عن رموز ومفردات حددت هوية ديور خلال تاريخها

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العربية.نت - رانيا لوقا

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قدّمت دار Dior مجموعتها من الأزياء الرجاليّة الخاصة بربيع 2022. وهي حملت توقيع المدير الفني لمجموعات الرجال كيم جونز، الذي أثبت مرة جديدة أنه أفضل من يلتمس روح ماضٍ عريق كان نابضاً بالحياة ويحييها كجزء من الحاضر.

وبحث كيم جونز في أرشيف دار Dior عن رموز ومفردات حدّدت هويتها الذكوريّة خلال تاريخها. وهو استخرج أجزاء من تراث الدار، التي يعود تأسيسها للعام 1947، ليقدّمه بأسلوب عصري ومتجدّد يواكب متطلّبات الحياة ويحمل في طيّاته بعداً مستقبلياً منفتحاً على احتمالات متعدّدة.

ودخلت أنماط نقشة الفهد على التصاميم الرجاليّة، منسوجة أو محبوكة، لتزيّن الأزياء بطابعها البري، أما الأزهار فتفتّحت بجرأة على الكنزات مذكّرةً بشغف مؤسس الدار السيد ديور بالحدائق والطبيعة. وقد أعاد جونز إحياء رموز دار Dior التي ابتكرها مارك بوهان في ستينيّات القرن الماضي مستعيناً برمز CD ليقدّمه على الأزياء بلمساته الخاصة.

كما عمل كيم جونز على تبنّي شعار "موضة اليوم إرث الغد" في مجموعته الربيعيّة الجديدة. وهو صقل تصاميمه الهجينة في مجال الخياطة، والملابس الرياضيّة، والتصاميم غير الرسميّة لتتناسب مع مفهوم دار Dior للأناقة الرجاليّة. وقد استعان بالألوان المتباينة، والسراويل الواسعة، وسترات الطيّارين، والبدلات ذات الطابع الرياضي التي طغت عليها لوحة ألوان هادئة: التدرجات الترابيّة، خليط الزهري والرمادي، بالإضافة إلى الأبيض والأسود.

وشكّلت الأكسسوارات مكمّلاً أساسياً لأزياء هذه المجموعة التي تمّ تنسيقها مع حذاء Dior B30 الرياضي الجديد بالإضافة إلى أحذية "الموكاسان" المصنوعة من الجلد الفاخر. وقد ترافقت الأزياء مع مجموعة من الحقائب الرجاليّة منها حقيبة Saddle التي يتمّ حملها بشكل جانبيّ وحقيبة Dior Lingot المتوفرة بأحجام متعددة. وقد أتت النظارات الشمسيّة ذات الطابع المستقبلي لتواكب الطابع العملي للأزياء.

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