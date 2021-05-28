الملكة رانيا وابنتها إيمان تتكاملان بالإطلالة والأناقة

تتميّز الملكة رانيا بكونها إحدى أبرز أيقونات الموضة في العالم، فهي تتقن اختيار إطلالاتها التي تجمع بين الطابع العصري واللمسات التقليدية بأسلوب لافت. وخير دليل على ذلك إطلالتها بمناسبة عيد استقلال الأردن الـ75 التي نسّقتها مع إطلالة ابنتها الأميرة إيمان.

تحرص الملكة رانيا على اختيار أزياء ذات طابع تقليدي في العديد من إطلالاتها. وقد لفتتنا لدى مشاركتها الملك عبدالله، وولي العهد الأمير حسين، والأميرة إيمان في الاحتفالات باستقلال الأردن. حيث تألّقت بإطلالتها التي حملت في تفاصيلها توقيع أنامل عربيّة.

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اختارت الملكة رانيا الظهور بقفطان أردني أسود دخلت عليه اللمسات الزيتيّة وتزيّن بتطريزات على شكل أزهار. وقد نسّقته مع أكسسوارات باللون الأخضر الكاكي تألفت من حقيبة Lotus المصنوعة من الجلد التي تحمل توقيع علامة Numiz المصرية لصاحبتها المصممة ناديا زرقاني. إضافة إلى حذاء Lorenzo 105 الذي يحمل توقيع المصممة اللبنانية المستقرّة في بريطانيا جينيفر شاماندي صاحبة علامة Jennider Chamandi، التي ترتدي من أكسسواراتها شهيرات من العالم أمثال: ميغان ماركل، بيللا حديد، وأمل كلوني.

وقد كان لافتاً التناسق في الإطلالات بين الملكة رانيا وابنتها الأميرة إيمان التي ارتدت ثوباً أسود طويل يزيّنه حزام عريض عند الخصر وتطريزات تقليدية ملوّنة.