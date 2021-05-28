بيع أكبر ماسة وردية نادرة.. والسعر خيالي

شهدت مدينة هونغ كونغ مؤخراً بيع أكبر ماسة أرجوانيّة ورديّة نادرة عرفها العالم ضمن فعاليات أسبوع دار كرستي المتخصّصة في المزادات. وبيعت هذه الماسة بسعر 29 مليون دولار أميركي. وقد أحرزت بذلك رقماً قياسياً جديداً في قائمة أغلى أحجار الماس وأكثرها ندرة.

يحمل هذا الحجر اسم ماسة Sakura تيمناً بالاسم الذي يُطلق على تفتّح أزهار شجر الكرز في اليابان، أما وزنه فيبلغ 15,81 قيراطاً. وهو يندرج ضمن فئة IIa بتصنيف الماس التي تضمّ أقل من 2 بالمئة من الماسات الموجودة في العالم. تم بيع هذه الماسة بسعر 29,1 مليون دولار أميركي. وقد استطاعت عملية البيع هذه أن تتخطّى الرقم الذي سبق أن حققه بيع ماسة ورديّة أخرى تحمل اسم The Spirit of Rose. إذ بيعت في مدينة جنيف خلال شهر نوفمبر الماضي بسعر 26,6 مليون دولار أميركي.

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- 7 ماسات نادرة

تندرج ماسة Sakura ضمن أكثر الماسات ندرةً في العالم. وقد استطاعت هذه الماسات النادرة أن تحقّق أسعاراً خياليّة لدى مشاركتها في المزادات العالميّة. استعيدوا معنا أشهرها فيما يلي:

• ماسة The Orange البرتقاليّة

هي واحدة من الماسات البرتقاليّة النادرة. بيعت في مزاد لدار كريستي في جنيف خلال العام 2013 بسعر 35,5 مليون دولار أميركي. وهي أكبر ماسة برتقاليّة تمّ اكتشافها حتى الآن، إذ يبلغ وزنها 9 قراريط.



• ماسة The Princie الزهريّة

هي ثالث أكبر ماسة في العالم ويبلغ وزنها 34,65 قيراط. يعود تاريخها إلى أكثر من ثلاثة قرون، وقد تمّ اكتشافها في الهند وكانت مملوكة من قبل العائلة المالكة في حيدر أباد. أما اسمها The Princie فأطلقته عليها دار Van Cleef&Arpels التي اشترها في العام 1960 بسعر 65 ألف دولار أميركي. وقد بيعت مرة ثانية في مزاد خلال العام 2013 بسعر 39,3 مليون دولار أميركي. وهي اليوم جزء من ممتلكات العائلة المالكة القطرية.

• ماسة The Graff Pink الوردية

هي واحدة من أشهر الماسات في العالم وأكثرها ندرةً. تتميّز بقطعها الزمردي ويبلغ وزنها 24,78 قيراطاً. وقد حصلت على اسمها The Graff بعد أن تم بيعها في مزاد خلال العام 2010 لصانع المجوهرات البريطاني لورانس غراف. وقد بلغ سعرها 46.2 مليون دولار أميركي.

• ماسة The Blue Moon of Josephine الزرقاء

تمّ استخراج هذه الماسة في العام 2014 من أحد المناجم الجنوب إفريقيّة. يبلغ وزنها 12,03قيراط، وهي تتميز بلونها الأزرق أما إسمها فأطلقه عليها رجل الأعمال الياباني جوزف لاو الذي اشتراها بسعر 48,5 مليون دولار أميركي وأهداها لابنته.

• ماسة The Pink Legacy الزهريّة

درجة تشبّع هذه الماسة لللون نادرة جداً. وهي عُرضت للبيع في مزاد لأول مرة في عام 2018 بعد مرور قرن على استخراجها من أحد مناجم جنوب إفريقيا. يبلغ وزنها 18,96 قيراطاً وقد تمّ بيعها بمبلغ 50 مليون دولار أميركي لدار Harry Winston التي أطلقت عليها إسم Winston Pink Legacy.

• ماسة The Oppeinheimer Blue الزرقاء

يبلغ وزنها 14,62 قيراطاً، وهي مرصّعة على خاتم من البلاتين وتحيط بها ماستين باللون الأبيض. وقد بيعت بسعر 57,6 مليون دولار أميركي.

• ماسة The Pink Star الوردية

هي أغلى ماسة تم بيعها بمزاد علنيّ حتى اليوم، كان ذلك في هونغ كونغ خلال العام 2017. وقد تطلّب قطعها من جانب صانع المجوهرات De Beers في العام 1999 حوالى 20 شهراً.

في العام 2003 تمّ عرضها في لندن قبل أن يتمّ نقلها إلى متحف التاريخ الطبيعي عام 2005 حيث استقطبت أكثر من 70ألف زائر في اليوم. وكانت شاركت لأول مرة في مزاد خلال العام 2013 وتمّ بيعها بمبلغ 83 مليون دولار ثم بيعت للمرة الثانية في العام 2017 بسعر71,2 مليون دولار أميركي.