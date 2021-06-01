أسماء جديدة وواعدة في أسبوع باريس للموضة الرجاليّة

كشف أسبوع الموضة الباريسي الخاص بالأزياء الرجاليّة، الذي سيقام خلال الشهر الجاري، عن روزنامته وبرنامجه الذي سيتضمّن 39 عرضاً ومشاركة 72 علامة تجاريّة، فمن هي الأسماء المشاركة فيه وتلك المنسحبة منه؟

5 دور أزياء جديدة سجّلت مشاركتها في أسبوع باريس للأزياء الرجاليّة، منها Courreges هذه العلامة الفرنسيّة ذات الطابع الريترو-مستقبلي والتي تشهد حالياً ارتفاعاً في شعبيتها تحت رعاية مديرها الإبداعي الجديد نيكولا دي فيليس.

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من المنتظر أن تمتدّ فعاليات هذا الحدث على 6 أيام، وهو يبدأ من يوم الخميس الواقع في 22 يونيو ويمتد حتى يوم الأحد 27 منه. أما افتتاح هذا الأسبوع فسيكون مع المصمم وايلز بونر المصنّف كأكثر خيّاط بريطاني تأثيراً في السنوات العشر الماضية. وقد تمكّنت 4 علامات موضة ناشئة أن تحجز مواعيد لها على في روزنامة أسبوع باريس للأزياء الرجاليّة وهي: Georges Wendell الفرنسيّة، Cravalot البريطانيّة، Jan Jan Essche البلجيكيّة، وMr Saturday الكنديّة.

وكان اتحاد الخياطة الراقية والموضة الفرنسيّة، الذي يُشرف على جميع أسابيع الموضة الباريسيّة، قد أعلن أن الصيغة النهائيّة للعروض لم يتمّ تحديدها بعد بانتظار أن تكشف الدور والعلامات المشاركة عن الصيغ التي سوف تعتمدها من بين: عروض الفيديو، العروض المباشرة المنقولة افتراضياً، العروض المباشرة من دون جمهور، والعروض المختلطة بين مباشر ورقميّ.

بدأت فرنسا تخفيض قيود الحجر التي كان معمول بها في الفترة الأخيرة للوقاية من انتشار جائحة كورونا. وذلك مع إعادة فتح المتاجر والمقاهي. ولكن تبقى قائمة القيود المفروضة على الوافدين إلى فرنسا من أنحاء مختلفة من العالم وخاصةً المملكة المتحدة التي تشهد انتشاراً للمتحوّل الهندي لفيروس كورونا. وهذا يعني أن العديد من الشارين ومحرّري الموضة لن يتمكّنوا من التواجد في باريس لمتابعة العروض بشكل مباشر.

من أبرز الغائبين عن عروض أسبوع الموضة المقبل نذكر أسماءً بارزة مثل: Givenchy، وComme des Garcons، وJunya Natanabe، وSaint Laurent، ودار Balenciaga التي وعدت بالعودة للمشاركة بأسبوع باريس للخياطة الراقية الذي سيمتد بين 5و8 يوليو المقبل.



من مجموعة هيرميس لربيع وصيف 2021 من مجموعة وايلز بونر لربيع 2021

المشاركون بهذا الأسبوع كُثُر، نذكر منهم أسماءً عالميّة مثل Louis Vuitton، وDior Homme، وHermes، وLoewe، وIssey Miyake، وYohji Yamamoto، وJW Anderson، وDries Van Noten. وهذا ما يدلّ على أن أسبوع باريس للأزياء الرجاليّة لم يشهد سوى ابتعاد محدود للمصممين عن فعالياته بخلاف أسابيع لندن وميلانو التي ستقام قبله خلال الشهر الجاري. فوحدها 4 علامات أعلنت حتى الآن عن تنظيمها عروضاً مباشرة خلال أسبوع ميلانو الخاص بالأزياء الرجاليّة الجاهزة.