"النسيم" يرافق تصاميم عزة فهمي الجديدة

أطلقت المصممة المصريّة عزّة فهمي مجموعتها الجديدة من المجوهرات التي أطلقت عليها اسم "النسيم" وجسّدت من خلالها أفكاراً استوحتها من الطبيعة، والتاريخ وحوّلتها إلى أقراط عصريّة، خفيفة، سهلة الارتداء، ولافتة بحضورها.

عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، قدّمت عزة فهمي مجموعة "النسيم" الربيعيّة التي أرادت لها أن تتسلّل إلى القلوب برقّة النسيم العليل، وحيوية الطبيعة، وغنى التاريخ بالعادات والتقاليد.

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كما تضمّنت هذه المجموعة 4 تصاميم من الأقراط مستوحاة من القرط المصري التقليدي الذي اعتادت أن تتزيّن به النساء مع الجلابيّة المصريّة. وقد اكتسبت هذه التصاميم مع عزّة فهمي إطلالة عصريّة، إذ قدّمتها برؤيتها الخاصة وحمّلتها رسائل أمل، وتفاؤل، وسلام.

خلطت عزّة في تصاميمها هذه بين المعدن بلونيه الأبيض والأصفر. وقد استعانت بالزخرفات، والكلمات العربيّة، وأشكال الطيور التي تحوّلت في محترفها إلى أقراط كبيرة لافتة بأناقتها وبطابعها المعاصر الذي لا يتخلّى عن جذوره التقليديّة.





استعانت عزّة فهمي بمجموعة من الرموز كانت خير ناقل للرسائل الإيجابيّة، منها طير الحمام الذي يرمز إلى المحبة والسلام وقد تمّ تنفيذه على أقراط بتقنيّة ثلاثيّة الأبعاد جعلته يبدو كأنه جاهز للتحليق في الفضاء. وهي استعانت أيضاً بسنابل القمح التي تمثّل البحبوحة والازدهار، كما زيّنت إحدى تصاميمها بكلمات مأخوذة من قصيدة للحلاّج فيما تزيّن تصميم آخر بعبارات "سلامة" و"بركة" التي تبعث طاقة إيجابيّة وتجسّد الوفرة والسلام.