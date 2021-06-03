ما مدى فعالية قشور العنب والأشجار في تمليس الشعر؟

تمليس الشعر لا يحتاج دائماً إلى عناصر كيميائية تكون قاسية عليه، ولكن يمكن الاستعانة بمكوّنات طبيعيّة تعتني به أثناء تمليسه لفترة تمتدّ بين 4 و6 أشهر. من أبرز هذه المكوّنات نذكر قشور العنب والأشجار التي تدخل في تركيبة العديد من المستحضرات المتوفرة في الأسواق، ويمكن استعمالها بسهولة في المنزل للحصول على شعر مالس وشديد اللمعان.

العنصر الأساسي في هذا النوع من التمليس هو الدِباغة أو ما يُعرف بالتانين. وهو مكوّن طبيعي يتمّ الحصول عليه عبر نقع قشور العنب وأشجار السنديان والكستناء، وينتشر استعماله حالياً في مستحضرات العناية بالشعر نظراً لقدرته على تليين أليافه. يتميّز التمليس بالتانين بأنه لا يعتمد على أي مشتقات كيميائية موجودة في أنواع التمليس الأخرى، التي تعتمد على استعمال الفورمول أو حمض الغليوكسيليك التي يمكن أن تُلحق الأذى بالشعر.

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- ما هو التانين؟

التانين هو من أنواع البوليفينولات النباتيّة التي تستعمل منذ فترة طويلة في مجال الطب الطبيعي، وهو يُستعمل حالياً في مجال العناية بالشعر نظراً لقدرته على بلوغ الجزيئات المكوّنة للشعر بهدف تغذيتها، وتقويتها، وترطيبها. هذا العلاج لا يُغلّف ألياف الشعر كما تفعل العلاجات المملّسة الأخرى ولكنه ينقل العناصر المغذية والمرطّبة إلى عمق الشعر مما يساهم في ترميمه بنسبة 70 بالمئة

- ما هي أبرز فوائد التمليس بالتانين؟

يتمتع هذا النوع من التمليس بفوائد عدّة:

• يعالج الشعر ويملّسه في الوقت نفسه.

• يحترم البيئة.



• يرطّب الشعر ويحميه من الجفاف.

• يناسب كافة أنواع الشعر.

• يسهل تنفيذه في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى صالون التجميل.

- كيف يتمّ تمليس الشعر بالتانين؟

لتمليس الشعر بهذه الطريقة يجب التقيّد باتباع الخطوات التالية أثناء استعمال المستحضرين المخصصين للتمليس، والذين يكمّلان بعضهما في هذا المجال:

• ترطيب الشعر بالماء ثم غسله بالمستحضر الأول وهو شامبو مخصّص لتوسيع أسفاطه مما يسمح بدخول المكونات المستعملة إلى عمقه. يُنصح بتكرار هذه الخطوة مرتين أو ثلاثة.

• تجفيف الشعر بنسبة 70 بالمئة بالمجفف الكهربائي.

• تقسم الشعر إلى عدة أقسام لتسهيل توزيع المستحضر عليه.

• تطبيق المستحضر الثاني الذي يتميّز بغناه بالتانين ويتمتع بخصائص مملّسة. يُطبّق هذا المستحضر عادةً بواسطة فرشاة تستعمل عادةً مع صبغ الشعر مع إبعاد المستحضر حوالي سنتيمتر واحد عن الجذور.



• تغليف الشعر بقبعة حمّام بلاستيكيّة وتركه طوال المدة الموصى بها بالتعليمات المرافقة للمستحضر، والتي تتراوح عادةً بين 30 و60 دقيقة.

• شطف الشعر جيداً بعد انقضاء هذه المدة للتخلّص من أي بقايا لمستحضر التمليس.

• تجفيف الشعر جيداً بالمجفف الكهربائي ثم تمليس كافة خصلاته بالمملّس الكهربائي للمساعدة على تثبيت النتائج التي يؤمنها المستحضر.

- كيف يمكن الحفاظ على نتائج هذا التمليس؟

للحفاظ على نتائج هذا التمليس لأطول فترة ممكنة يجب تجنّب استعمال كافة مستحضرات العناية بالشعر التي تحتوي على مادة السولفات، والاستعاضة عنها بمستحضرات غنيّة بالمكوّنات الطبيعيّة. أما ضرورة الابتعاد عن السولفات فيعود إلى كون هذا الأخير مسبّبا لتخفيض مستوى الكيراتين الموجود أصلاً في الشعر مما يؤدي إلى جفافه وظهور القشرة في بعض الأحيان. كما أن التمليس بالتانين يعتمد على مدّ الشعر بالكيراتين ويؤدي استعمال السولفات في هذه الحالة إلى إبطال مفعوله.