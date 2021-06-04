مجوهرات إماراتيّة تتميّز على الخارطة الإنسانية والعالمية

بدأ اسم الشيخة صنعا آل مكتوم يتردّد في عالم المجوهرات منذ إطلاقها مجموعتها الأولى التي تحمل عنوان My Treasure. وقد خطت مؤخراً أولى خطواتها على درب العالميّة من خلال تعاونها مع دار كريستي الشهيرة المتخصصة في المزادات بهدف عرض تصاميمها أمام الجمهور. تعرّفوا على المصممة وابتكاراتها الفاخرة فيما يلي.







تعتبر الشيخة صنعا آل مكتوم نفسها مصممة عالميّة، وهي تصف ابتكاراتها في مجال المجوهرات بأنها قطع فريدة ومتقنة، عصريّة وأنثويّة، أثيريّة وغنيّة بمعانيها. وهي تحرص على أن تعمل مجوهراتها على تذكير النساء بقوّتهن الشخصّية وقدراتهن الخاصة في مجال التغلّب على التحديات والصعاب.





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أحبّت الشيخة صنعا عالم المجوهرات منذ طفولتها، ولذلك قررت تنمية شغفها عبر متابعة دراستها في مجال الأحجار الكريمة في أشهر المعاهد الأميركيّة. أما مجموعتها الأولى من التصاميم فتميّزت بقطعها الأنثويّة التي جاءت مستوحاة من رقة الأزهار والفراشات. وكذلك من جدّتها التي ورثت عنها اسمها، وعزيمتها، وحرصها على الإنجاز.





تسعى الشيخة صنعا إلى إيصال مجوهرات Sana Al Maktoum Fine Jewellery للعالميّة، ويأتي تعاونها مع دار كريستي في هذا الإطار. وتتكوّن مجموعتها التي عرضتها في هذا المجال من 13 قطعة مجوهرات فاخرة من الذهب الأبيض، والأصفر، والوردي تمّ ترصيعها بالماس والياقوت الملوّن. وهي أرادت من خلالها أن تساهم في تمكين النساء عبر شراكات خيريّة تساهم في التوعية والتعليم للنساء والأطفال.