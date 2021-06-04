هذه أسهل الحلول التجميلية وأقلها كلفة لتبييض الأسنان

يمكن للابتسامة أن تفقد رونقها نتيجة أسباب متعدّدة، أبرزها اصفرار الأسنان. أما الحل الوحيد لهذه المشكلة التجميلية هو اعتماد التبييض، ولحسن الحظ أنه ممكن عبر خطوات سهلة وغير مكلفة، ندعوكم للتعرف عليها فيما يلي.

جلسات التبييض في عيادة طبيب الأسنان تبقى الوسيلة الأكثر شيوعاً لتبييض الأسنان، لكن يمكن لمجموعة من الخطوات السهلة وغير المكلفة أن تقدّم حلولاً نافعة لمشكلة اصفرار الأسنان.

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فوائد بيكربونات الصودا

تتميّز البيكربونات بكونها مقشّرا طبيعيا ومزيلا للجير عن الأسنان. يُنصح باستعمالها مرة أسبوعياً مكان معجون الأسنان مما يؤمن الحصول على ابتسامة مشرقة.

حمام ملح البحر

يتميز الملح البحري بغناه باليود وبخصائصه المضادة للبكتيريا، مما يساهم في تبييض الأسنان. يكفي ترطيب القليل منه بالماء الفاتر واستعماله مكان معجون الأسنان مرة أو مرتين أسبوعياً.

مزايا عصير الليمون

يتمتع عصير الليمون بالتأثير نفسه الذي يتمتع به الملح البحري وبيكربونات الصودا في مجال تبييض الأسنان. يكفي وضع بضع قطرات منه على فرشاة الأسنان قبل استعمالها، على أن يتمّ الاكتفاء باعتماده مرة أسبوعياً لأن الإفراط في هذا المجال يؤدي إلى تلف مينا الأسنان.

الحفاظ على نظافة الأسنان

قد تبدو خطوة المحافظة على نظافة الأسنان بديهيّة كجزء من النظافة الشخصية، ولكنها في الحقيقة تلعب دوراً أساسياً في حماية الأسنان من الجير ومن مخاطر التسوّس والالتهابات بالإضافة إلى المحافظة على بياض الأسنان. ولذلك من الضروري المواظبة على تنظيف الأسنان 3 مرات يومياً بعد تناول وجبات الطعام.

اختيار معجون أسنان مبيّض

تتعدّد أنواع معاجين الأسنان المبيّضة المتوفرة في الأسواق، ولكنها ليست كافية لتأمين التبييض المنشود إلا إذا ترافق استعمالها مع الحفاظ على نظافة الفم والأسنان.

الاستعانة بخيط تنظيف الأسنان

يعتبر خيط تنظيف الأسنان وسيلة فعّالة للتخلّص من الجير وبقايا الطعام التي تتكدّس بين الأسنان. ويُعتبر استعماله مكمّلا أساسيا لتنظيف الأسنان بالفرشاة ومساهما حقيقيا في الحفاظ على أسنان بيضاء وابتسامة مشرقة.

الخضوع لجلسة إزالة الجير في العيادة

تُعتبر جلسات إزالة الجير المتراكم على الأسنان مرة أو مرتين سنوياً ضروريّة لإزالة أي تراكمات على الأسنان من شأنها أن تزيد من اصفرارها.

تغيير فرشاة الأسنان

يؤدي الاستعمال المتكرر إلى تعريض وبر فراشي الأسنان للتلف مما يفقدها فعاليتها ويحول دون إزالة الجير عن الأسنان، ولذلك يُنصح بتغيير فرشاة الأسنان مرة كل شهرين أو ثلاثة.

تجنّب المشروبات التي تؤثّر على لون الأسنان

بعض المشروبات، وأبرزها القهوة والشاي، تتسبب بزيادة اصفرار الأسنان، ولذلك يُستحسن الحدّ من استهلاكها وتنظيف الأسنان بعد تناولها.

تنسيق لون الأسنان مع ألوان "المكياج"

يمكن الاستعانة بمبادئ الخداع البصري خلال التبرج، لجعل الأسنان تبدو أكثر بياضاً.

والبشرة الفاتحة جداً تزيد من بروز اصفرار الأسنان، كما أن اعتماد أحمر الشفاه الداكن يزيد من حدّة هذه المشكلة أيضاً. أما البشرة الحنطيّة والسمراء فتساهم في إبراز بياض الأسنان، وكذلك يفعل أحمر الشفاه ذات التدرجات الفاتحة اللون.

استهلاك أطعمة مبيّضة للأسنان

تتميّز بعض الأطعمة بقدرة على تنظيف الأسنان وتبييضها، وأبرزها التفاح والنعناع. في المقابل تعمل الأطعمة الغنيّة بالأحماض، ومنها الفاكهة الحمراء، على إضعاف مينا الأسنان والتسبّب باصفرارها، ولذلك يّنصح بتنظيف الأسنان مباشرة بعد استهلاكها.

الإقلاع عن التدخين

يُعتبر التدخين العدو الأول للأسنان الناصعة البياض نظراً لاحتواء السجائر على مادتيّ القطران والنيكوتين، ولذلك يُنصح بالإقلاع عنه للحفاظ على أسنان بيضاء وابتسامة مشرقة.

الاستعانة بزيت شجرة الشاي

يُعرف زيت شجرة الشاي الأساسي بفعاليته في علاج مشاكل الفم من التهابات وتقرّحات، وهو يتمتع أيضاً بخصائص مبيّضة للأسنان. يُنصح بإضافة نقطة من هذا الزيت إلى كميّة المعجون المستعمل لتنظيف الأسنان أو شطف الفم بالماء الذي أضيف إليه بضع قطرات من هذا الزيت وذلك بعد تنظيف الأسنان.