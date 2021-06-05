أشهر ثوب زفاف في العالم يحضر في غياب صاحبته

لأول مرة منذ 25عاماً، يتمّ عرض ثوب زفاف الأميرة الراحلة ديانا أمام الجمهور. وذلك في معرض "صناعة الأسلوب الملكي" الذي يستقبله فصر كينسنغتون االبريطاني الشهير من 3الشهر الجاري حتى الثاني من يناير المقبل.

يُصنّف هذا الثوب على أنه أشهر ثوب زفاف في العالم، وقد ارتدته الأميرة الراحلة ديانا خلال زفافها، من وليّ العهد البريطاني الأمير تشارلز، الذي أقيم في 29 يوليو من العام 1981.

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حمل هذا الثوب توقيع المصممان دافيد وإليزابيت إيمانويال، وهو ترافق مع ذيل بطول 7,6 متر ويُعتبر الأطول في تاريخ الملكيّة البريطانيّة.

تمّ تصنيع هذا الثوب من التفتا الحريريّ وهو تزين بالدانتيل الفاخر العائد إلى الملكة ماري جدّة الأمير تشارلز.

وتمّ تطريزه بعشرة آلاف حبّة من اللؤلؤ . وقد جاء عرض هذا الثوب بعد موافقة الأميرين ويليام وهاري نجليّ الأميرة ديانا.

وقالت عنه مصممته إليزابيت إيمانويال: "كان لابدّ أن يكون هذا الفستان قادراً على دخول التاريخ، ولكن كان عليه أيضاً أن ينال إعجاب ديانا وأن يكون دراماتيكياً بما فيه الكفاية ليملىء بحضوره الممرات الواسعة في كاتدرائيّة ما بولس حيث أقيمت مراسم الزفاف".

يتضمّن المعرض أيضاً ثوباً وردياً يحمل توقيع دار David Sassoon إرتدته الأميرة ديانا في وقت لاحق من يوم زفافها.

كما يتضمّن تصاميم أخرى فاخرة ونادرة إرتدتها سيدات العائلة المالكة البريطانيّة ومنها ثوب التتويج الذي ارتدته الملكة الأم في العام 1937 وثوباً من الطراز الجورجي إرتدته الأميرة مارغريت شقيقة الملكة إليزابيت خلال حفل خيريّ في منتصف ستينيّات القرن الماضي بالإضافة إلى مجموعة من الأزياء والأكسسوارات التي ارتبطت بمناسبات مختلفة وتُظهر تطوّر صناعة الأسلوب الملكي في مجال الأناقة.