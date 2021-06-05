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أشهر ثوب زفاف في العالم يحضر في غياب صاحبته

ديانا وتشارلز لدى خروجهما من كاتدرائية مار بولس

أشهر ثوب زفاف في العالم يحضر في غياب صاحبته

حمل هذا الثوب توقيع المصممان دافيد وإليزابيت إيمانويال، وترافق مع ذيل بطول 7,6 متر ويُعتبر الأطول بتاريخ الملكيّة البريطانيّة

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العربية.نت- رانيا لوقا

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لأول مرة منذ 25عاماً، يتمّ عرض ثوب زفاف الأميرة الراحلة ديانا أمام الجمهور. وذلك في معرض "صناعة الأسلوب الملكي" الذي يستقبله فصر كينسنغتون االبريطاني الشهير من 3الشهر الجاري حتى الثاني من يناير المقبل.

ثوب زفاف الأميرة ديانا
ثوب زفاف الأميرة ديانا

يُصنّف هذا الثوب على أنه أشهر ثوب زفاف في العالم، وقد ارتدته الأميرة الراحلة ديانا خلال زفافها، من وليّ العهد البريطاني الأمير تشارلز، الذي أقيم في 29 يوليو من العام 1981.

ثوب الزفاف كما بدا في المعرض
ثوب الزفاف كما بدا في المعرض

حمل هذا الثوب توقيع المصممان دافيد وإليزابيت إيمانويال، وهو ترافق مع ذيل بطول 7,6 متر ويُعتبر الأطول في تاريخ الملكيّة البريطانيّة.

تم تصنيع هذا الثوب من التفتا الحريري
تم تصنيع هذا الثوب من التفتا الحريري

تمّ تصنيع هذا الثوب من التفتا الحريريّ وهو تزين بالدانتيل الفاخر العائد إلى الملكة ماري جدّة الأمير تشارلز.

تفاصيل من الدانتيل الفاخر التي زيّنت هذا الثوب
تفاصيل من الدانتيل الفاخر التي زيّنت هذا الثوب

وتمّ تطريزه بعشرة آلاف حبّة من اللؤلؤ . وقد جاء عرض هذا الثوب بعد موافقة الأميرين ويليام وهاري نجليّ الأميرة ديانا.

النموذج الأولي للحذاء الذي ارتدته الملكة إليزابت يوم زفافها.
النموذج الأولي للحذاء الذي ارتدته الملكة إليزابت يوم زفافها.

وقالت عنه مصممته إليزابيت إيمانويال: "كان لابدّ أن يكون هذا الفستان قادراً على دخول التاريخ، ولكن كان عليه أيضاً أن ينال إعجاب ديانا وأن يكون دراماتيكياً بما فيه الكفاية ليملىء بحضوره الممرات الواسعة في كاتدرائيّة ما بولس حيث أقيمت مراسم الزفاف".

الثوب الوردي الذي ارتدته الأميرة ديانا بعد حفل زفافها
الثوب الوردي الذي ارتدته الأميرة ديانا بعد حفل زفافها

يتضمّن المعرض أيضاً ثوباً وردياً يحمل توقيع دار David Sassoon إرتدته الأميرة ديانا في وقت لاحق من يوم زفافها.

الثوب الجورجي الطراز الذي ارتدته الأميرة مارغريت في ستينيات القرن الماضي
الثوب الجورجي الطراز الذي ارتدته الأميرة مارغريت في ستينيات القرن الماضي

كما يتضمّن تصاميم أخرى فاخرة ونادرة إرتدتها سيدات العائلة المالكة البريطانيّة ومنها ثوب التتويج الذي ارتدته الملكة الأم في العام 1937 وثوباً من الطراز الجورجي إرتدته الأميرة مارغريت شقيقة الملكة إليزابيت خلال حفل خيريّ في منتصف ستينيّات القرن الماضي بالإضافة إلى مجموعة من الأزياء والأكسسوارات التي ارتبطت بمناسبات مختلفة وتُظهر تطوّر صناعة الأسلوب الملكي في مجال الأناقة.

الأميرة ديانا والأمير تشارلز
  • الأميرة ديانا والأمير تشارلز
  • أشهر أثواب الزفاف في العالم
  • ثوب تتويج الملكة الأم الذي يعود إلى العام 1937
3 صور
الأميرة ديانا والأمير تشارلز
الأميرة ديانا والأمير تشارلز
أشهر أثواب الزفاف في العالم
أشهر أثواب الزفاف في العالم
ثوب تتويج الملكة الأم الذي يعود إلى العام 1937
ثوب تتويج الملكة الأم الذي يعود إلى العام 1937
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