"فيراري" تتنقّل بين عالمي السيارات والموضة

يبدو أن عالم السيارات لم يعُد يُرضي وحده طموحات علامة Ferrari التي قررت التوسّع باتجاه عالم الموضة. وقدّمت مؤخراً في مقرّ الشركة بإيطاليا أول عرض للأزياء الرجاليّة والنسائيّة التي جسّدت الطابع الرياضي بأسلوب فاخر من المنتظر أن يلقى اهتماماً كبيراً من جانب مُحبّي هذه العلامة وهواة الأناقة الإيطاليّة.

يُمثّل إطلاق مجموعة Ferrari من الأزياء خطوة مهمّة في استراتيجيّة هذه الشركة الإيطاليّة، وواحدة من أكبر استثماراتها خارج مجال صناعة السيارات. إذ تُخطّط لأن يؤمّن لها هذا المجال 10 بالمئة من أرباحها في السنوات العشرة القادمة. ويندرج ضمن مخطّطات الشركة أيضاً افتتاح مطعم جديد في مدينة مارينيلو حيث مقرّها، وذلك بالتعاون مع شيف إيطالي شهير حاصل على نجمة في قائمة ميشلان العالميّة.

مادة اعلانية

هذه المجموعة من الأزياء حملت توقيع المصمم روكو إيانون الذي تدرّج في مشاغل دار Armani، أما ديكور العرض فكان صالات تجميع سيارات Ferrari الفاخرة في مصانع الشركة. وقد أعلن إيانون أن الهدف من إطلاق هذه المجموعة هو اجتذاب جيل الشباب وفئة السيدات، وهي لا تتوجه فقط إلى الرياضيين وزبائن Ferrari ولكن إلى جميع المعجبين بتاريخ هذه العلامة والذين يفهمون قيمها وإنجازاتها.

تصاميم المجموعة جاءت شبابيّة بامتياز وتميّزت بقصّاتها العصريّة وخاماتها الفاخرة والعمليّة على السواء، وأبرزها الحرير المطبّع برموز Ferrari الأيقونيّة والنايلون. هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأقمشة ذات تقنيّة عالية تختلط باللمسات الفاخرة لأزياء "الكوتور".

بدوره، وصف روكو إيانون هذه المجموعة من الأزياء الرجالية والنسائية بأنها "انسيابيّة" وغير جامدة، خاصةً أن 80 بالمئة من قطع المجموعة مصممة لتناسب الرجال والنساء على السواء مع قياسات تمتدّ من الصغير جداً XXXS والكبير جداً XXXL. أما الأسعار فتتراوح بين 242$ للتي شيرت و4000$ للمعاطف.

تصاميم Ferrari سوف تكون متوفرة للبيع عبر موقع الشركة على الإنترنت وفي متاجرها بمدن مارينيلو، وميلانو، وروما. هذا بالإضافة إلى وجود خطّة لافتتاح متاجر جديدة في لوس أنجلوس وميامي خلال العام الجاري وفي الصين خلال العام 2022. ويُتوقّع أن تتوسّع العلامة لتشمل إطلاق مجموعة من الأكسسوارات في وقت لاحق.