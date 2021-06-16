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إيلي صعب على موعد مع التغيير في رحلات 2022

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إيلي صعب على موعد مع التغيير في رحلات 2022

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العربية.نت - رانيا لوقا

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أطلق المصمم إيلي صعب مجموعته الخاصة برحلات 2022 مؤخراً، على شكل فيديو قصير جسّد من خلاله مفهومه للأناقة الخاصة بالعطلات وقضاء الوقت الممتع في أحضان الطبيعة برفقة الصديقات. وقد أراد لهذه المجموعة أن تُشكّل دعوة للتفاؤل وتأكيداً على أن إرادة الحياة تبقى الأقوى مهما ازدادت الصعاب.

يتمتع المصمم إيلي صعب بإيمان كبير في قوة الموضة على إحداث التغيير المنشود. وقد حرص على ترجمة هذا الإيمان في مجموعته الخاصة برحلات 2022 التي تضمّنت 88 إطلالة من الأزياء الجاهزة تنشر التفاؤل وتُعزّز حبّ الحياة على الرغم من الأزمة الصحيّة العالميّة التي أحدثتها جائحة كورونا في الأشهر الماضية.

افتُتح العرض بمجموعة من الأثواب الطويلة باللونين الأزرق والأصفر اللذين يستحضران زرقة السماء وإشراقة الشمس، لتليها حيوية الأحمر وظهور الطبعات الضخمة التي تستعين بجمال الطبيعة لتزيين الأزياء في القسم الأول من المجموعة. أما في القسم الثاني فخيّمت الأناقة المونوكروميّة على الأزياء التي تنوّعت بين الأسود والأبيض أو مزجت الاثنين معاً ودخلت عليها لمسات من الريش، وحيوية الشراريب، وإشراقة التطريز. وهي ترافقت مع مجموعة متنوّعة من الأكسسوارات منها النظارات الشمسيّة، والأحزمة التي تزيّنت بلوغو العلامة الجديد المميّز بشكله الدائري ومنحنياته ذات الطابع الشرقي.

هذا اللوغو ظهر أيضاً على الحقائب التي تنوّعت في أحجامها وتصاميمها فيما بقيت محايدة من حيث ألوانها. وقد ترافقت الأزياء مع صنادل مريحة للعطلات وأحذية خاصة بالمناسبات. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Elie Saab لرحلات 2022 فيما يلي:

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