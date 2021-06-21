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بالصور.. مجموعة إيلي صعب الجديدة "ريزورت 2022"

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بالصور.. مجموعة إيلي صعب الجديدة "ريزورت 2022"

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باريس - ليث بزاري

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قدم مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب مجموعتَه الجديدة ريزورت 2022، والتي صُممت لنساء يستمتعن بمقوّمات الحياة البسيطة، عند شاطئ تسطُع فيه شمسُ الصيف الذهبية مثلا، أو في حدائق يفوحُ منها عطرُ الياسمين والغاردينيا.

وقد جسد إيلي صعب ذلك في الفساتين المثنيّة والقصّات ذات الشقوق الطويلة، وعرضت قطع مستوحاة من البحّارة باللونين الأبيض والأسود والمزيّنة بالأزرارِ الذهبية أو تلك المطبّعة برسومٍ من الطبيعة الخضراء.

كما تتراوح الإطلالات بين التصاميم العمليةِ المريحة، وفساتينِ قماشِ التول وأشكال جذابة ومتبدّلة، ضمن لوحة ألوان تضم الأحمر الماندرين، والأخضر اللامع والأزرق المضيء.

2 صور

أما الإكسسوارات فتشكلت من الحقائب الجلدية والأحزمة والأقراط التي تحمل شعار الدار.

2 صور

مجموعةُ ريزورت صعب 2022 توحي بالشغفِ بالحياة وتفاصيلها، وبالرغبة في التأقلم مع الفصول المتغيّرة والبداياتِ الجديدة والآفاق البعيدة كتلك البدايةِ الموعودة في زمن ما بعد كورونا.

3 صور
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