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جورجيو ارماني يقدم مجموعته الرجالية الجديدة لصيف 2022

GAM SS22_Giorgio Armani and models_Ph SGP
أرماني مع العارضين

جورجيو ارماني يقدم مجموعته الرجالية الجديدة لصيف 2022

استخدم ارماني الصوفَ والستان والحريرَ لحياكةِ مجموعتِه الصيفية

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ليث بزاري - العربية نت

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أقامت دار جورجيو ارماني عرضاً لمجموعتِها الرجالية الجديدة للربيع ِ والصيف المقبلين في مدينةِ ميلانو الإيطالية وتحديدا Via Borgonuovo، المكانِ الذي بدأ فيه ارماني مشواره في عالمِ الأزياء والموضة, أعاد المصممُ للأذهانِ فكرةَ حياكةِ السراويل الفضفاضة والميل الى المظهرِ غيرِ الرسمي او غير الكلاسيكي الذي يميل للرياضي ,اناقةٌ من نوع ٍ آخر إن كان في السراويلِ الطويلةِ والقصيرةِ منها اي البرمودا الرجالية.

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استخدم ارماني الصوفَ والستان والحريرَ لحياكةِ مجموعتِه الصيفية التي طغت عليها الوانُ البحر والشواطئ مع الأبيض والبيج والازرق بمشتقاتِه ونسق الفوشيا والاخضر الفاتح مع ألوانٍ دافئةٍ في قطع العرض , كما شاركت العارضين عارضاتٌ بمظهرٍ ربيعي على المنصة.

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كثرت الاكسسواراتُ هذه المرة في عرضِ جورجيو ارماني الرجالي للربيع والصيف القادمين اذ شُوهدت اوشحةٌ صغيرةٌ كلاسيكية ونظاراتٌ شمسيةٌ بالوانٍ مختلفة واخرى بصرية بيضاء وكذلك حقائبُ وقبعاتٌ نسائية وارتدى بعضُ العارضين صنادلَ رومانيةَ الشكل والبعضُ الآخر كماماتٍ تحمل ذاتَ ألوانِ القطع كنوع ٍ من التنسيقِ الراقي.

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