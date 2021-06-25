.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تبادل في المصممين بين أسابيع الموضة في باريس ودبي

من تصميم روني حلو.

تبادل في المصممين بين أسابيع الموضة في باريس ودبي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت- رانيا لوقا

نشر في: آخر تحديث:

كشف مجلس الموضة العربي عن تبادل في المصممين سيتم قريباً بين أسبوعي الموضة الرجالية في كل من باريس ودبي، فما هي تفاصيل هذا التعاون بين الشرق والغرب؟

تأتي هذه المبادرة نتيجة تعاون بين مجلس الأزياء العربي واتحاد الخياطة الراقية والموضة الفرنسية الذي يُشرف على فعاليات أسابيع الموضة الباريسية. وهي ستسمح لعشرة علامات صاعدة في مجال الأزياء الرجالية بالدخول إلى أسواق جديدة.

من مجموعة إميرجينسي روم
من مجموعة إميرجينسي روم

أسفر هذا التعاون بين الجانبين عن مشاركة 5 مصممين فرنسيين في فعاليات أسبوع دبي للأزياء الرجالية الذي يُقام بين 28 و30 يونيو الجاري في مركز دبي للمعارض ويتم نقل عروضه مباشرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهو سيفتح المجال أيضاً لخمس علامات أزباء عربيّة صاعدة بأن تقدّم تصاميمها خلال فعاليات أسبوع الموضة الرجالية الفرنسي الذي يُقام حالياً في باريس..

لائحة المصممين العرب الذين سيشاركون في عروض باريس تضم: المصمم روني حلو، المصمم زيد فاروقي، علامة Proud Angeles، علامة Emergency Room Beirut، وعلامة1886 السعودية. وهم سيعرضون تصاميمهم في قصر طوكيو الباريسي.

من مجموعة 1886
من مجموعة 1886

الغرض من هذه المبادرة هو الإضاءة على مواهب جديدة وتقديمها إلى الجمهور. وفي هذا الإطار أعلن القيّمون على Emergency Room Beirut عن حماسهم لمشاركتهم بعروض باريس والترويج لاهتمامهم بالاستدامة في مجال الموضة وفتح أسواق جديدة أمامهم. أما علامة 1886 فاعتبر القيّمون عليها أنها فرصة ذهبيّة وشرف للعلامة بأن تتمكن من المشاركة في هذا الحدث الذي من شأنه أن يسمح لهم بترك بصماتهم على مجال صناعة الموضة العالميّة.

من مجموعة 1886
  • من مجموعة 1886
  • من تصميم روني حلو
2 صور
من مجموعة 1886
من مجموعة 1886
من تصميم روني حلو
من تصميم روني حلو
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صور.. فحص مومياء مصرية قد يساعد بعلاج أمراض خبيثة صور.. فحص مومياء مصرية قد يساعد بعلاج أمراض خبيثة
واتساب على خطى إنستغرام.. ميزة رائعة للصور والفيديوهات واتساب على خطى إنستغرام.. ميزة رائعة للصور والفيديوهات
الأكثر قراءة
فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما
المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا
كورونا اختفى أثره تماماً من هذه الدول ولم يعد له وجود كورونا اختفى أثره تماماً من هذه الدول ولم يعد له وجود
لن تصدق.. 7 أطعمة شهيرة تخفي سكراً أكثر ما تتخيله بكثير لن تصدق.. 7 أطعمة شهيرة تخفي سكراً أكثر ما تتخيله بكثير
للمطعمين فقط.. بشرى سارة جداً قد تقلب الموازين! للمطعمين فقط.. بشرى سارة جداً قد تقلب الموازين!
القبض على فنان مصري متلبسا بحيازة المخدرات القبض على فنان مصري متلبسا بحيازة المخدرات
قبل أن تذهب
ظهور السائحين مجددًا.. هل بدأ قطاع السياحة في مصر مرحلة التعافي؟
ظهور السائحين مجددًا.. هل بدأ قطاع السياحة في مصر مرحلة التعافي؟
اكتشف المزيد