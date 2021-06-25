تبادل في المصممين بين أسابيع الموضة في باريس ودبي

كشف مجلس الموضة العربي عن تبادل في المصممين سيتم قريباً بين أسبوعي الموضة الرجالية في كل من باريس ودبي، فما هي تفاصيل هذا التعاون بين الشرق والغرب؟

تأتي هذه المبادرة نتيجة تعاون بين مجلس الأزياء العربي واتحاد الخياطة الراقية والموضة الفرنسية الذي يُشرف على فعاليات أسابيع الموضة الباريسية. وهي ستسمح لعشرة علامات صاعدة في مجال الأزياء الرجالية بالدخول إلى أسواق جديدة.

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أسفر هذا التعاون بين الجانبين عن مشاركة 5 مصممين فرنسيين في فعاليات أسبوع دبي للأزياء الرجالية الذي يُقام بين 28 و30 يونيو الجاري في مركز دبي للمعارض ويتم نقل عروضه مباشرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهو سيفتح المجال أيضاً لخمس علامات أزباء عربيّة صاعدة بأن تقدّم تصاميمها خلال فعاليات أسبوع الموضة الرجالية الفرنسي الذي يُقام حالياً في باريس..

لائحة المصممين العرب الذين سيشاركون في عروض باريس تضم: المصمم روني حلو، المصمم زيد فاروقي، علامة Proud Angeles، علامة Emergency Room Beirut، وعلامة1886 السعودية. وهم سيعرضون تصاميمهم في قصر طوكيو الباريسي.

الغرض من هذه المبادرة هو الإضاءة على مواهب جديدة وتقديمها إلى الجمهور. وفي هذا الإطار أعلن القيّمون على Emergency Room Beirut عن حماسهم لمشاركتهم بعروض باريس والترويج لاهتمامهم بالاستدامة في مجال الموضة وفتح أسواق جديدة أمامهم. أما علامة 1886 فاعتبر القيّمون عليها أنها فرصة ذهبيّة وشرف للعلامة بأن تتمكن من المشاركة في هذا الحدث الذي من شأنه أن يسمح لهم بترك بصماتهم على مجال صناعة الموضة العالميّة.