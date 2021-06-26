بطريقتهما الخاصة.. مصمما اليابان في عروض أزياء باريس

ضمن فعاليات أسبوعِ الأزياء الباريسي لربيع وصيفِ 2022، قدم مصمما الأزياء اليابانيان Yohji Yamamoto وIssey Miyake مجموعاتِهما، كلٌ بطريقتِه الخاصة.

إذ عرض Yohji Yamamoto والمصورُ الياباني Takay قطع المجموعةَ بطريقة النماذج المتحركة في رحلةٍ من 28 مظهرًا بقصات وأشكالٍ فضفاضة وواسعة، وبأقمشة خفيفة كالكتان والحرير والقطنِ الخفيف.

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وهي مظاهرُ سهلةُ الارتداءِ مستوحاة من مجموعةِ يوجي لربيع وصيفِ 1886 بألوانِها التي طغى عليها الأسودُ والبيج.

كما رافقت المجموعةَ أحذية رياضية ثقيلة مطبوعة برسمات زهور وأشكال أخرى من إبداعات الفنان الياباني Yuuka Asakura أما الطبعاتُ والزخارفُ والزهور فصنعها الفريقُ التصميمي لدى Yohji Yamamoto.

هذا ولم يختر Yohji Yamamoto المصورَ Takay عبثا فهو مصور فوتوغرافيّ ياباني مقيم في نيويورك، تم إبراز أعماله الفنية في الكثيرِ من معارضِ الأزياء حول العالم. كمتحفِ متروبوليتان في نيويورك، ومعرض Couture Chanel في المتحفِ الوطني للصين في بكين وشنغهاي وفي معرضِ Akio Nagasawa في طوكيو.

أما ISSEY MIYAKE فعرض مجموعتَه HOMME PLISSÉ لربيع صيف 2022 التي أراد مخرجُها Kazunali Tajima إبرازَ خطواتِ بناءِ جسمِ الإنسان، فجسد ذلك في مظاهرَ تدمج عناصرَ مستوحاة من شكلِ الجسم وحركتِه وبشرتِه في التصميم، بمفهوم ٍ ياباني للملابس المصممة للحياة اليومية، إذ سعى المخرج Tajima إلى التعبيرِ عن الإحساسِ بالتنوع والعالمية في الملابس التي تحددها شخصياتُ مرتديها.





ثلاثون عارضا شاركوا في عرضِ المجموعةِ المتنوعة الخلفيات من أعمالِ هندسةٍ معمارية وموسيقى وفن، بحيث يظهر وجهُ وملامحُ كلِ من يرتديها وذلك باستخدام الضوءِ الدوار، لتجسد فكرةَ أن ثمةَ شيئًا جوهريًا في كلِ قطعةِ أزياء.. شيءٌ لا يكتمل إلا بالشخصِ الذي يرتديها.