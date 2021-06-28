رغم شائعات حول فسخِ التعاون معها.. بيلا حديد بعرض أزياء ديور

تحت زخاتِ المطر ِالصيفي الباريسي وفي ديكور ٍ دافئ قدّم كيم جونز مصممُ دار ديور للازياء الرجالية مجموعتَه الجديدة لربيع وصيفِ العام القادم، وذلك باخذِ الحضورِ في رحلةٍ الى جنوبِ الولايات المتحدة وتحديدا إلى ولايةِ تكساس بصحاريها الواسعةِ التي يغطّيها الغبارُ وإلى أخاديدِ "Grand Canyon المُبهرة، احتفاءً بمجموعةِ كريستيان ديور الأولى عامَ سبعةٍ وأربعينَ من القرن الماضي.

هذا الإرثُ جُسِّد اليومَ من خلالِ التعاون مع مغني الراب وكاتبِ ومنتجِ الأغاني "Travis Scott"، وحمَلت المجموعةُ إسمَ Cactus Jack Dior.

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حضرَ العرضَ الكثيرُ من مشاهيرِ عالم الغناء والسينما وكذلك نجومِ عالمِ الموضة كعارضةِ الأزياء العالمية الاميركية من اصل فلسطيني بيلا حديد، بالرغم من الشائعاتِ التي سرت حولَ فسخِ دارِ كريستيان ديور عقدَ التعاون معها بسببِ موقفها خلالَ حرب غزة .. بيلا حديد ظهرت في الصفوفِ الأولى لعرض الازياء.





المجموعةُ تضمنت سراويلَ انسيابية ومعاطفَ ضيقة وقطعاً تستعيدُ مجموعاتِ الخمسينات لاسيما سُترةُ Tailleur Oblique والتي تضفي طابَعاً رسمياً يتباينُ مع عناصرَ مأخوذةٍ عن الألبسة الرياضيّة وقمصان " T-Shirt" المغسولة.

وقد أعاد " "Travis Scott"" تصوُّرَ شعارَ "ديور" Dior من خلال مجموعةٍ من الرسومِ اليدوية، تمّ استخدامُها كنقشاتٍ وتطريز: بما في ذلك توبوغرافيا مدينةِ هيوستن، وكذلك صورٌ مستوحاةٌ من أرشيف Christian Dior إلى رُقعات مستوحاةٍ من رحلاتٍ خيالية تزيّن الحقائبَ والسُتراتِ الجلديةَ التذكارية.

الأكسسواراتُ محدّدةٌ هذه المرةَ في مجموعة Dior Homme ... اذ أعيد ابتكارُ مونوغرام Dior بجرأةٍ وذلك بتعديلِ نمطِ Dior Oblique ليتضمّنَ كلمةَ .Jack وتحوّل مونوغرام الماسة، الآتي من أرشيفِ ستيناتِ الدار، إلى قُماش بنمِط ِ شعارٍ جديد. وصنعت "Victoire de Castellane"، المديرةُ الفنية لمجوهرات Dior، قِلادةً بشكلِ صُبار مرصّعةً بأحجار ٍثمينة مصنوعة خصيصاً لعرضِ الأزياء هذا .