بالصور.. مجموعة Paul Smith الرجالية الجديدة تعرض بباريس

ضمن فعاليات أسبوع الأزياء الباريسي للملابس الرجالية لربيع وصيف 2022 قدم مصممُ الأزياء البريطاني Paul Smith مجموعتَه المستوحاةَ من روحِ المغامرة والتماهي مع الطبيعة مجموعة من الألوان الأساسية التي تعكس في تدرجاتها تعاقب فترات النهار من شروقِ الشمس وحتى مغيبها، حيث تستخدم الظلالَ البرتقاليةَ للشروق والأزرقَ الساطعَ لسماءِ الظهيرة وأسود الليل الحالك.

وتم تنسيق الإطلالات لونيا لتعكس في إشراقتِها أجواءَ الصيف الحيوية، كما اتخذ المصمم التشكيلة من الألوان الترابية أساساً لتعكس ارتباطها الوثيق بالطبيعة.







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كما تم انتقاء الأقمشة المستخدمة في المجموعة الشبابية لتعكس مفهومَ الراحة بوزنِها ومرونتِها، حيث استخدمت أقمشة النايلون الشفاف لابتكارِ إطلالةٍ كاملة ولإضفاء لمساتٍ قماشية متباينة على تصاميم الكتان في البزاتِ الفضفاضة بلونِها النحاسي والكريمي مثلا.





وأيضاً تم دمج وتحديثُ العناصرِ التقليدية، مثل أطراف الأكمام، لتكون أكثرَ عمليّة، إلى جانب القطع المحاكة بأقمشةِ المربعات التي اشتهرت بها دارُ بول سميث منذ تأسيسِها.





حقائبُ النايلون من دار Porter اليابانيةِ الشهيرة المتخصصة بصنع الحقائب كانت جزءاً من العرضِ كاكسسوارات على منصةِ العرض وهو التعاون الأول الذي يجمع دار سميث مع سلسلةِ حقائب Tanker الفريدة من علامةِ الأزياء هذه وتتنوع تصاميم الحقائب المستخدمة في العرض بين حقائب الكتفِ الصغيرة وحقائب العطلات القماشية..

وتكتمل المجموعةُ بأحذيةٍ تناسب مغامرات الصيف البرية والبحرية، كالأحذية الخفيفة المصنوعة من جلد الغزال وأخيرا حمالات النظارات الشمسية التي قدمت على شكل حبالِ التسلق.