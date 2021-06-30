قدّم أول عرض أزياء مباشر تشهده نيويورك.. من هو؟

قدّم المصمم الأميركي مارك جايكوبس أول عرض له منذ تفشّي جائحة كورونا، لتُشكّل هذه المناسبة أول عرض مباشر تشهده مدينة نيويورك منذ أشهر طويلة وأحد أكثر العروض غرابة التي عرفتها مجموعات خريف 2021.

إنه العرض الأول الذي يقدّمه مارك جايكوبس منذ فبراير 2020، وقد اختار له عرضاً مميزاً هو المدخل الرخامي للمكتبة العامة في مدينة نيويورك. وهو حرص على بثّه على واجهة متجر Bergdorf Goodman في شارع فيفث أفينيو الشهير.

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خلافاً للعديد من المصممين، تجنّب جايكوبس المجال الرقمي كوسيلة لعرض مجموعاته الموسميّة. وقد عاش 16 شهراً من العزلة أسفرت عن مجموعة جديدة أطلق عليها اسم "السعادة" Happiness. وهو قال في منشور له على صفحته الخاصة في موقع "إنستغرام": "عُدنا لنمارس أكثر ما نحبّ بعد فترة من الفقدان، والوحدة، والخوف، والقلق، وعدم الأمان. وهذا ما يذكّرنا بدور الابتكار الحيوي في حياتنا...ومن خلال هذه التجربة المباشرة، أتمنى أن نكون قد قدّمنا فسحة من الإلهام، حب الاستطلاع، الدهشة، والإمكانيّات المتعددة".

الأزياء التي قدّمها خلال هذه المجموعة جاءت انتقاليّة، ليس بين الفصول، ولكن بين الحالة الذهنيّة والوجود على أرض الواقع. إنها تصاميم تُعبّر بشكل مجازي عن العودة إلى الظهور بعد أشهر من الانكفاء، مستعينةً بتصاميم تذكّر بأزياء التزلّج وتمّ تنفيذها بالحرفيّة والإتقان المعتمدين عادةً في تنفيذ أزياء الخياطة الراقية.

الطابع المستقبلي خيّم على إطلالات هذه المجموعة، ولكنه اختلط أيضاً مع خطوط مستوحاة من ستينيّات القرن الماض. وقد اختلط أيضاً مع سمات الخيال العلمي مع الخطوط القوطيّة والفنّ البصري. وأتت التصاميم لتذكّر بأعمال أسماء كبيرة في مجال التصميم أمثال: Courreges، وPaco Rabanne، وHalston، وRick Owens.

المعاطف العملاقة من التصاميم التي تكرّر ظهورها في هذه المجموعة، وكذلك الأزياء التي اعتمدت على منحنيات بدت كأنها تبتلع القامة. وقد ظهر إسم MARC JACOBS مطبوع بأحرف عملاقة على التصاميم، واستعان المصمم بالجلود البرّاقة والسترات المرفقة بأغطية مدمّجة للرأس. فيما اتخذت التنانير شكل أسطوانات تنسدل من الخصر لتلامس الأرض أما أثواب السهرات فتلوّنت بتدرجات حيوية ومشرقة تمّ تنفيذها بخامة "ساتان دوشيس" وتزيينها بالفرو الاصطناعي.

تصاميم مارك جايكوبس تميّزت بطابعها الدرامي الجريء والحيوي في الوقت نفسه، لتفتح المجال أمام مغامرات جديدة يشهدها عالم الموضة. تعرّفوا على بعض إطلالاتها فيما يلي.