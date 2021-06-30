لإحيائها.. دور الأزياء الأوروبية ترمم المعالم التاريخية

أصبحت الكثير من دور الأزياء الأوروبية تلعب دوراً هاماً في ترميم المعالم التاريخية العريقة في بلدانهم كدار TOd's الإيطالية التي تشارك في ترميم الـ Colosseum في العاصمة روما ليصبح مجدداً محّط أنظار العالم.

ويعتبر الـ Colosseum رمزاً يتجلّى فيه التاريخ الروماني والإيطالي ويحتفى اليوم بإنهاء المرحلة الثانية من ترميم هذا المعلم الأيقوني من قبل مفوض المنطقة الأثرية في روما و Ostia Antica بالتعاون مع إدارة التراث الأثري في روما.

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إلى ذلك، ركّزت المرحلة الثانية من المشروع، التي بدأت في ديسمبر 2018 تحت إشراف Parco Archeologico del Colosseo، على منطقة الهيبوجيا في Colosseum، التي تُعتبر بحدّ ذاتها معلما داخل الموقع.

وتمتد منطقة الهيبوجيا، وهي المنطقة السفليّة من الكولوسيوم، لنحو نصف هكتار يحيط بها ويحدّدها جدار و14 قسماً لرسم شبكة من الممرات.

كما، يضم الممر المركزي الآلات والمعدات اللازمة لأداء العروض حتى العام 523 بعد الميلاد، العام الذي يُشير الى تسجيل العرض الأخير ولم يكن باستطاعة المتفرجين الدخول إلى الهيبوجيا وكان الوصول إليها ممكنًا فقط من خلال 4 ردهات تحت الأرض.

وبعد 781 يوماً من بدء ورشة الترميم والبناء وأكثر من 55,700 ساعة عمل، أعادت أعمال الترميم مساحة إجمالية تُقدّر بـ15,000 متر مربع إلى سابق مجدها.

كذلك، عمل أكثر من 80 خبيراً بين علماء الآثار والمرممون والمهندسون المعماريون والمهندسون والمسّاحون وعمّال البناء على هذا المشروع الضخم.

وتم إضافة ممر بطول 160 متراً داخل الكولوسيوم، ما فتح المجال أمام الزائرين الوصول الى أماكن داخل المعلم التاريخي لم يتم مشاهدتها بهذه الطريقة من قبل.