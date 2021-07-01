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Loewe تطلق مجموعتها الرجالية في باريس

من مجموعة دار Loewe

Loewe تطلق مجموعتها الرجالية في باريس

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ليث بزاري - باريس 

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أطلقت دار Loewe مجموعتَها الخاصة بعروضِ الأزياء الرجالية لموسم ربيع وصيفِ ألفين واثنين وعشرين بشكل لوحاتٍ مطبوعة، تعكِسُ لمساتٍ إنسانيةً دافئة، إذ حرِص المديرُ الإبداعي للدار Jonathan Anderson على الجمع بين الأشكالِ التجريدية والخطوطِ الفنيةِ المباشرة مع الاعتمادِ على مجموعةٍ من الألوان المميزة التي تعبّر عن التصاميم. بعضُ قطعِ المجموعة استُلهمت من أعمالِ الرسام الألماني Florian Krewer الذي يُعَد أحدَ أبرزِ الأسماءِ الصاعدة في عالم الفن المعاصر، إذ برزت تدرُّجاتُ الأسود الداكن والأبيض الموشّح والوردي المعالج صناعياً والبنفسجي والأزرق على رسوماتِه، التي تتفرّد بشخصياتٍ عفوية مُفعَمة بالحرية والانطلاق.

التفاصيل في الحياكة والقصاتِ المدروسة بدت جليةً في المعاطفِ المزينة بمساحاتٍ معدنية على الظهر أو الجاكيتات المقسّمةِ إلى عدّة طبقات شفافة. بينما تكشفُ رسوماتُ الحيوانات المخيطة بالترترِ أو المزركشةِ بمساحاتٍ برّاقة على كاملِ القطع عن لمسات عفوية. أمّا التفاصيلُ التي تجمعُ بين الحيوية والجرأة فتلعب دوراً هاماً في ضبطِ التدرجات اللونية. كما تنسجمُ معاطفُ trench coats وستراتُ parkas الجلدية والمعاطف المزودة بسحابات والضيقة عند الخصر مع السراويلِ القصيرة المزينة بجيوبِ والمحاكةِ بألوان ترابية، إضافة إلى الكنزاتِ الفضفاضة المزينة بالثنياتِ وكنزات jumpers متعددةِ الطبقات، والكنزاتِ بألوان حيوية، إلى جانب السراويل المزينة بالحبالِ والملونة بتدرجات الأكريليك acrylic.

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أحذيةُ البوت المزودةُ بثنيات والصنادلُ الملونة والحقائب الصغيرة. وحقائبُ بازل متعددةُ الأوجه لأول مرة بشكل شكلت اكسسواراتِ المجموعة الصيفية بينما تظهرُ رقعاتُ jacquard المزينة بحروف Loewe المتداخلة على الغطاء العلوي لحقائب الظهر ، بألوان الوردي المضيء والأخضر. أمّا النظاراتُ فقدمت بإطار دائري وألوانٍ مشرقة تضفي على الإطلالة لمسةً من الجاذبية والجرأة، وشعوراً بالسعادة والانطلاق.

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