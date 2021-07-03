ما مدى خطورة غسل الشعر بشكل يومي؟

يشير بعض خبراء العناية بالشعر إلى ضرورة عدم غسل الشعر بشكل يومي، ولكن ما مدى خطورة هذه الخطوة؟ وما هي الأضرار التي يمكن أن تُلحقها بالشعر؟

تُظهر مجموعة من الاختبارات أن تبنّي عادة غسل الشعر بشكل يومي تُدخله في حلقة مفرغة جاعلةً منه دهنياً حتى لو لم يكن كذلك في الأصل. ولكن الآراء ليست جامعة في هذا المجال نظراً للاختلاف في نوعية الشعر، الظروف المناخيّة، وأسلوب الحياة المعتمد.

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يعتبر بعض خبراء العناية بالشعر أن هذه العادة ليست سيئة بالمطلق، نظراً لارتباط الوضع بنوعية الشعر ونوع الشامبو المستخدم. ويُشير خبراء آخرون إلى أنه يمكن غسل الشعر بشكل يومي مهما كان نوعه بشرط عدم معاملته بقسوة وتعريضه للفرك بقوة. ولكنهم يُجمعون على مجموعة من المسلّمات في هذا المجال أبرزها اختيار تركيبة الشامبو التي تتناسب مع وتيرة استعماله. وعلى الشامبو الذي يُستعمل للغسل المتكرر أن يحتوي على قاعدة منظّفة ناعمة والقليل من العناصر المغذية على أن يتمّ الابتعاد في هذا المجال عن مكوّنات مثل الكيراتين وزبدة الشيّا التي تتمتع بخصائص دهنيّة.

لمعرفة الوتيرة المناسبة لغسل الشعر، يُجمع الخبراء على أنه يجب مراقبة نسبة الإفرازات الزهميّة في فروة الرأس. فالشعر الدهني يتحمّل الغسل المتكرر أكثر من الشعر الجاف، أما الشعر الملوّن فيحتاج إلى استعمال شامبو مُعزّز للونه على الأقل مرة أسبوعياً.

- خطوات عناية أساسيّة:

تبقى المشكلة الأساسية برأي الخبراء ليس في الغسل المتكرر للشعر ولكن في عدم غسله بالشكل المناسب. وهم يوصون في هذا المجال بضرورة تسريح الشعر جيداً قبل غسله لفكّ تشابكه، على أن تتمّ الاستعانة بكميّة صغيرة فقط من الشامبو بعد خلطها بالماء وتطبيق الخليط على الجذور ثم فركه بنعومة للحصول على رغوة. يتمّ بعد ذلك فرك خصلات الشعر وشطفها جيداً بالماء الفاتر أولاً ثم بالماء البارد.

غسل الشعر ليس ممنوعاً بشكل يومي، ولكن في هذه الحالة يجب أن تكون فترة الغسل سريعة ولا يليها بشكل يومي استعمال المجفف الكهربائي أو مملّس الشعر كونها تلحق أذىً كبيراً بألياف الشعر.

- نصائح ضروريّة:

تساهم بعض الحيل في التخفيف من الأذى الذي قد يلحق بالشعر جراء الغسل المتكرر:

• عند غسل الشعر بشكل متكرر، يمكن تجاهل خطوة تكرار استعمال الشامبو، إذ يمكن الاكتفاء باستعماله مرة واحدة وشطف الشعر جيداً بعد هذه الخطوة للحصول على شعر نظيف.

• اعكسي خطوات غسل شعركِ بأن تبدئي بترطيبه بالماء ثمّ تطبيق البلسم عليه وشطفه قبل تطبيق الشامبو. فمن شأن هذه الخطوة أن تحمي الشعر من المكوّنات القاسية الموجودة في الشامبو.

• عاملي شعركِ برفق خاصةً عندما تعملين على تسريحه بعد تطبيق البلسم عليه، فتمشيط الشعر المبلل قد يتسبب في تلف أليافه وتقصّف أطرافه. واحرصي في هذه الحالة على استعمال مشط واسع الأسنان بعد تطبيق البلسم من الجزء الأوسط للشعر وصولاً حتى الأطراف.