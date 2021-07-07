مجموعة AMI PARIS تحتفل بالحياة التي افتقدها العالم بسبب كورونا

قدم ألكسندر ماتوسي، المدير الإبداعي لدار AMI، للأزياء مجموعته الرجالية الجديدة لربيع وصيف ألفين وعشرين المستوحاة من الاحتفال وعيش أجواء الضحك والمرح من جديد. مجموعة تحوي تشكيلة أزياء وإكسسوارات مفعمة بالألوان واللمسات العفوية. فالمرح هو انعكاسٌ حقيقي للحرية. وأجواء الترفيه وسحر الملاهي أيام الصيف حين تتحوّل الحياة إلى لحظاتٍ من الحيوية والسعادة. ومن هنا، جاءت فكرة L’Échappée Belle، كعنوانٍ لفيلم ترويجي يصور استعادة التفاؤل والأمل في الحياة خارج حدود الزمان والمكان."

فيلم مميز تم تصويره بأسلوب رقمي بالكامل، L’Échappée Belle، تعني بالفرنسية الملاذ الرائع، رحلةً عفويّةً لمجموعة من الأصدقاء المقرّبين. ويحمل عنوانه دلالةً تشير إلى التحرّر والانطلاق والاستمتاع بأجمل الأوقات. ويحتفل الفيلم باللحظات السعيدة في الحياة واللقاءات الاجتماعية التي افتقدها العالم بسبب جائحة كورونا.

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تدور أحداث الفيلم داخل مدينة ملاهٍ مهجورة في الليل، وضمن ممراتها التي كانت حافلة يوماً بالأنشطة وألعاب الركوب ودوامات الخيل. كما يعرض لقطاتٍ مذهلة تشرق بأضواء النيون والألوان الحيوية والمرايا، لتمنح المكان لمسةً مميزةً من عالم خيالي يتخللها لقطات حزينة من المدن الخالية في زمن الإغلاق.

أمّا الشخصيات الرئيسية فهي مجموعة من الأصدقاء المرحين الذين يغادرون المدينة بحثاً عن بيئة أكثر شاعرية بعيدة عن الواقع المفروض، ليستمتعوا بلحظات اللقاء بعد طول انتظار. فينتشرون في أرجاء الملاهي ضمن مساحة خاصة بهم، ويقضون سهرةً من الترفيه والانطلاق واستكشاف ما يحمله المستقبل في ليلة مفعمة بالتطلع والأمل، وفي إشارة رمزية واضحة للعبور من العالم القديم إلى العالم الجديد، ومن الانغلاق إلى التحرر.

وتركّز تشكيلة AMI لموسم ربيع وصيف 2022 على الجوهر الحقيقي لتصاميم العلامة، حيث تقدم من خلال مجموعة نيو نورمال أزياءً ديناميكية عصرية بدرجة عالية من الأناقة، وبلسمة من المرح. وتضم التشكيلة إبداعات مميزة تعكس الأناقة الباريسية، وتثري خزانة الملابس بخيارات عديدة من الأزياء.

بينما تتميز الألوان المستعملة بتدرجات مألوفة تمزج بين اللمسات الحيوية المتنوعة، من ألوان الباستيل الهادئة والتدرجات المضيئة، إلى الخيارات الكامدة والصياغات العصرية الداكنة، بما في ذلك الوردي الضبابي والفوشيا والخمري العميق والأزرق الفاتح والأخضر الفاتح.

أمّا التصاميم الأيقونية للعلامة فتظهر ضمن أشكال أكثر وضوحاً. في حين تتميز أزياء السيدات بلمسات أنثوية جديدة وحضور أكثر قوة وحداثة، وتضم العديد من القطع التي تُبرز جمال الخصر، مع أحذية راقية وتطريزات شبكية.

ويعرض فيلم L’Échappée Belle مجموعة AMI الجديدة من الحقائب المتألّقة بألوان حيادية تستكمل أناقة التدرجات الحيوية لتشكيلة الأزياء الجاهزة، فتظهر أحدث إصدارات العلامة المفضّلة في تشكيلة ربيع وصيف 2022 من حقائب أكورديون ضمن هيكل هندسي وخواص عملية، بينما تزهو النسخة الصغيرة من حقائب ديجا فو بتصميم جديد كلياً تم الكشف عنه لأول مرة ضمن عروض أزياء العلامة لموسم خريف وشتاء 2021.

كما عرضت مجموعةً من القبعات الفاخرة من حياكة دار بورسالينو خصيصاً لعلامة AMI. وتتألّق هذه التشكيلة من القبعات المرنة بألوان الخمري والرمادي المائل نحو البني، لتتناسب مع تشكيلة العلامة لموسم ربيع وصيف 2022، وبلمسات فنية تعكس مهارة الدار.

وتُعدّ بورسالينو من أبرز الأسماء المتخصصة في صناعة القبعات الفاخرة لأكثر من 160 عاما، حيث نجحت في حجز مكانتها كعنوانٍ للصناعة الإيطالية الأصيلة، ومرادف للأناقة العصرية وجمال الحياة. وتضيف AMI من خلال تعاونها مع الدار الإيطالية لمسةً من التقاليد والمهارة الحرفية على تشكيلتها الجديدة.

الفيلم لتسع دقائق، وهو من إخراج المبدع ألفارو كولوم، صانع الأفلام والمصورّ الإسباني الذي يعكس في أعماله تأثرّه بهواية الرقص، فتظهر من خلف الكاميرا نقلات رشيقة تشبه تصميم الرقصات. وتعاون الفنان المقيم في نيويورك مع نخبة عارضي الأزياء في أعمال تصدّرت كبرى مجلات الموضة مثل ڤوغ وڤانيتي فير، كما صوّر وأخرج العديد من الحملات الترويجية لأبرز دور الأزياء العالمية.

كما يسجّل الفيلم التعاون الثاني لألفارو مع علامة AMI بعد عرض Le Défilé الترويجي الرقمي الخاص بتشكيلة الدار لموسم خريف وشتاء 2021، والذي حصد أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ العروض الترويجية التي أطلقتها العلامة منذ تأسيسها.