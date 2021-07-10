.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

في متحف باريسي عريق.. "ديور" تعيد عروض أزيائها حضورياً

DIOR_HC_AW21-22_LOOK-75

في متحف باريسي عريق.. "ديور" تعيد عروض أزيائها حضورياً

متابع الغاء المتابعة

باريس - ليث بزاري

نشر في: آخر تحديث:

في أحد المتاحفِ الفرنسية العريقة Musee Rodin قدمت ماريا غراتسيا كوري مصممة دار كريستيان ديور النسائية، قطع أزيائها الجديدة للخياطة الرفيعة هوت كوتير للخريف والشتاء المقبلين.

رسالة حب إلى الماضي.. مجموعة جديدة من مجوهرات Pomellato العربية ستايل رسالة حب إلى الماضي.. مجموعة جديدة من مجوهرات Pomellato

مجموعة بدت أقمشتها وكأنها أشكال طبعت في لوحات فنية، إذ ظهرت لغة التطريز جلية مُتقنة في الحركةِ في هذا العرض الحضوري لتبرز أن التطريز ليس زخرفة تزيينية فحسب بل عنصر متصل بحاستي النظر واللمْس، كما شوهدت في العرض قطع من الخيوط المنسوجة عبر مجموعة من المظاهر في تشكيلة من نقوش المربّعات والتويد، إضافة إلى الأبعادِ المختلفة باللونين الأبيض والأسود.



"غرفة الحرير" الذي ابتكرتهُ الفنانة الفرنسية "Eva Jospin"، شوهد في عرضِ ديور بخلفية مشكلة من تطاريز معروضة على الجدران تذكّر بصالة Salle aux Broderies المستوحاة من الهند، والموجودةِ في قصرِ "Colonna" في روما.

ديكور ساحر لعرض فساتين تتخللها ثنيات وذيول وسلاسل محبوكة يدوياً تتألف من أنماط تزين الجسم بألوان لطالما أحبها كريستيان ديور كالأزرقِ الباهت أو اللون الطبيعي. والأخضر الذي شوهد في فستان مزّين بتطريز راق.

هذا وعادت الحياة إلى وضعها الطبيعي قبل الجائحة في عالم الأزياء والموضة، وذلك بإقامة عروض الأزياء حضوريا وليس افتراضيا، ولو بحذر... إذ أقامت هذه الدارُ عرضين في وقتين مختلفين لتجنب التقارب بين الحضور، مع فاصلٍ زمني بلغ ثلاث ساعات بين كل منهما.

7 صور
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دكتاتور هايتي.. طرد النخبة منها وعبثوا بجثته بعد موته دكتاتور هايتي.. طرد النخبة منها وعبثوا بجثته بعد موته
بشرى من أميركا.. شرط واحد للتخلي عن الكمامة بالمدارس بشرى من أميركا.. شرط واحد للتخلي عن الكمامة بالمدارس
الأكثر قراءة
ورق الألمنيوم.. استعمالات لا تخطر على بال! ورق الألمنيوم.. استعمالات لا تخطر على بال!
"فتاة تيك توك" جديدة بقبضة السلطات المصرية
فنان العرب يبكي على مسرح جدة.. وابنه فنان العرب يبكي على مسرح جدة.. وابنه "إعجاز بالأداء"
مصر.. وفاة جيهان زوجة الرئيس السابق أنور السادات مصر.. وفاة جيهان زوجة الرئيس السابق أنور السادات
السعودية: عيد الأضحى في 20 يوليو السعودية: عيد الأضحى في 20 يوليو
أول جنازة عسكرية لسيدة.. مصر تشيّع جثمان جيهان السادات أول جنازة عسكرية لسيدة.. مصر تشيّع جثمان جيهان السادات
قبل أن تذهب
كيف تسبب نظام البشير في انفصال جنوب السودان؟
كيف تسبب نظام البشير في انفصال جنوب السودان؟
اكتشف المزيد