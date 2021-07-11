جورج شقرا يقدم مجموعته الجديدة في قصر فرنسي

اختار جورج شقرا أن يعرض مجموعته الجديدة لخريف وشتاء 2021-2022، خلال أسبوع الموضة الباريسي، في قصر فرنسي قديم وفريد بهندسته وفنه، للدلالة على أن الإبداع كان وسيستمر ما دام في الحياة عرق ينبض وإنسان قادر على الإبداع والعطاء.

وهكذا استوحى جورج شقرا مجموعته الجديدة من عصر الرومانسية والفنون الراقية، فتميّزت بأصالة الابتكارات والتصاميم، وتناسق الألوان والموديلات.

مادة اعلانية

وكان مصدر إلهام شقرا قوة الشخصية والحرية والحياة الطبيعية حيث البهجة والسرور واستعادة المناسبات الاجتماعية والاحتفالات والتمتع بالأزياء الراقية التي تُحاكي الأصالة وحب الحياة.

كما تكمن مجموعة جورج شقرا الجديدة باختياره الأقمشة النقية والألوان الزاهية من الأورغانزا والرافيا والشيفون والساتان والكريب والمخمل.