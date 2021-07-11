"بالنسياغا" تعود إلى عالم "الكوتور" بعد غياب نصف قرن

الصمت كان سيّد الموقف في عرض Balenciaga الذي تمّ تقديمه دون أيّ خلفيّة موسيقيّة بعد 50 عاماً من الغياب عن عالم الأزياء الراقية. ولكن التصفيق صدح عالياً لدى مرور الإطلالات في نهاية العرض الذي حمل توقيع المدير الإبداعي للدار ديمنا غفاساليا.

تمّ تقديم هذا العرض المباشر في المقرّ التاريخي لدار Balenciaga في شارع جورج الخامس الباريسي الشهير أمام جمهور لم يتعدّ المئة شخص. وهو شكّل العرض الأكثر انتظاراً ضمن فعاليات أسبوع الخياطة الراقية الذي تشهده العاصمة الفرنسيّة لمدة أربعة أيام متتالية.

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تضمّن العرض تقديم 63 إطلالة تنوّعت بين الأزياء النسائية والرجالية. وقد تم افتتاحه بمجموعة من بدلات السموكينغ الرجاليّة تميّزت جميعها بقصات الأكتاف المربعة والسراويل الواسعة. وقد ارتدت إحداها عارضة بدت مرتاحة جداً في هذا الطراز الذكوري "المينيمالي".

وقد شهد العرض تقديم مجموعة من "التايورات" والمعاطف الضخمة المصنوعة من الساتان الحريري بالإضافة إلى سترات كبيرة ترافقت مع كنزات بياقات عالية أو قمصان رافقتها ربطات عنق تزيّنت بطبعات "لوغو" الدار. أما بالنسبة لأزياء السهرات فاتخذت شكل أثواب تزيّنت بالبريق والتفّت حول الجسم كما لو أنها تريد احتواء حركته.

وصف المصمم الجورجي ديمنا غفاساليا هذه التصاميم بأنها "ترف مطلق"، وقال في هذا المجال: "أزياء Balenciaga أقرب إلى الهندسة المعماريّة منها إلى التصميم. وهذا المفهوم يتناسب مع رؤيتي للأزياء التي تبتعد عن الزينة لتقترب من بناء التصميم بشكل يُبرز وضعيّة الجسم بأسلوب مبتكر وأنيق يخدم مفهوم الخياطة الراقية. وقد حاولت جاهداً المزج بين إرث مؤسس الدار كريستوبال بالنسياغا ورؤيتي للأزياء في منظار جماليّ موحّد".

محطّات الصمت التي خيّمت على العرض، أرادها غفاساليا تحيّة تقدير لإرث كريستوبال بالنسياغا ولتاريخ هذه الدار الفرنسيّة العريقة. وكشف أن هذا العرض لا يُشكّل فقط عودة Balenciaga إلى عالم "الكوتور" بعد نصف قرن من الغياب، ولكنه أيضاً يفتح المجال أمامه للانتقال إلى مرحلة جديدة في حياته المهنيّة يتحوّل خلالها من مصمّم للأزياء ذات الطابع الرياضي إلى مجال الابتكار المرافق لعروض الخياطة الراقية.

ويبدو أن التصفيق المطوّل الذي شهده العرض في نهايته هو أول ردة فعل إيجابيّة يحصدها هذا المصمم الشاب، وتتنبأ له بمستقبل واعد في مجال الخياطة الراقية برؤيتها العصريّة. تعرفوا على بعض إطلالات مجموعة Balenciaga من الأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.