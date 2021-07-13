مجموعة Armani Prive تعرض في باريس

قدم جورجيو ارماني مجموعته الجديدة Armani Prive للشتاء والخريف المقبلين في الخياطة الرفيعة او الهوت كوتير في العاصمة الفرنسية ضمن فعاليات اسبوع الازياء الباريسي، اذ حوّل المصمم الايطالي الرموز والأنماط والألوان إلى مسار تعبيري جديد ينأى بنفسه بعيداً عن مسار الزمن في هذا العرض الذي أقيم في المبنى التاريخي الذي يضم السفارة الإيطالية في باريس.









مجموعة مرحة زاهية الالوان وحرفية الحياكة تميزت بتداخل الساتان مع الحرير والخيوط المعدنية الناعمة، كما بدت فساتين السهرة الطويلة عائمة، والبلوزات الرقيقة تمايلت على منصة العرض، أما التنانير الطويلة والقصيرة والكورسيه والسترات فبدت مفعمة بسحر من الأناقة المبهرة. اسلوب أرماني للأزياء واستعماله أقمشة الـ"pinstripes الرجاليّة المقلّمة يكشف عن تحول أنثوي مثير للدهشة. حيث تتلألأ التطاريز، والفساتين كأنها أزهار عملاقة، يدعمها هيكل خفيف الوزن، كما لو أنها في حديقة ساحرة.

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أما الوان الهوت كوتير لدار ارماني هذه المرة فتأرجحت بين الأخضر JADE GREEN والبنفسجي MAUVE والأزرق الناعم CORNFLOWER BLUE و الأردواز SLATE والأزرق النيلي INDIGO، ومجموعة من الألوان الورديّة بدءاً من ألوان أحمر الخدود والبودرة وصولاً إلى اللون الأحمر الرّماني. أما في الاكسسوارات، فشوهدت أحذية الـ"SOCK-BOOTS" الفريدة بلونها الحيادي نيود والمرصّعة بالكريستال، وأحذية أخرى منخفضة وطويلة، وأحذية ال BALLET من القماش، وكذلك أحذية "PUMPS" ذات الكعوب الرفيعة، الى جانب حقيبة يد صغيرة "CLUTCHE" مغطاة بالحجارة، وأخرى مصنوعة من الريش