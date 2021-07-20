تعديلات يحتاج إليها الروتين التجميلي في الصيف

إذا كنتِ تولين العناية ببشرتكِ وشعركِ اهتماماً خاصاً، فاعلمي أنكِ تحتاجين خلال فصل الصيف إلى إجراء تعديلات ضروريّة على روتينكِ التجميلي بما يتناسب مع أسلوب حياتكِ والتبدلات المناخية التي تطرأ على الطقس.

يرتبط روتين العناية التجميليّة بشكل مباشر بحاجاتنا التي تتبدّل مع توالي الفصول. وإذا كانت البشرة تحتاج في فصل الشتاء إلى مزيد من الترطيب فهي تحتاج صيفاً إلى الكثير من الحماية، فما هي التعديلات التي ينصح الخبراء بإجرائها على روتين العناية التجميليّة الصيفي؟

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عناية خاصة بالبشرة

تأمين الإنتعاش هو أبرز ما تحتاجه البشرة خلال الصيف، ولذلك يُنصح بالإبتعاد عن استعمال الكريمات الغنيّة وطبقات الماكياج السميكة، على أن يتمّ استبدالها بوضع مصل مرطّب على البشرة قبل تطبيق كريم النهار الذي يُفضّل أن يكون بصيغة رقيقة. يمكن اختيار كريم حماية مزوّد بعامل حماية من الشمس أو تطبيق كريم حماية من الشمس فوق كريم النهار. وذلك لحماية البشرة من أبرز أضرار التعرّض للشمس كالبقع، والتجاعيد، والشيخوخة المبكرة.

من الضروري أيضاً اختيار كريم منعش لترطيب محيط العينين يُخفّف من مشاكل انتفاخ الجيوب المحيطة خلال فترات الحرّ، أما المستحضر الأكثر انتعاشاً فيبقى الرذاذ المنعش والمرطّب، الذي ينصح الخبراء باستعماله يومياً وحمله في حقيبة اليد لدى الخروج من المنزل، على أن يتمّ الإحتفاظ به في الثلاجة إذ أن برودته تسمح بالحصول على المزيد من الإنتعاش.

عناية خاصة بالشعر

تختلف حاجات الشعر صيفاً عن ما هي عليه في الفصول الأخرى، فالتبدّلات المناخيّة بين الحرّ والأجواء المكيّفة تتسبب في جفافه كما يؤدّي التعرّض المباشر للشمس إلى التسبب بفقدانه للحيوية وبهتان لونه بسرعة إذا كان مصبوغاً.

لحماية الشعر في هذه الظروف، ينصح الخبراء باستعمال رذاذ حامىٍ من الأشعة ما فوق البنفسجيّة على أن يتمّ رشّه على الشعر قبل الخروج من المنزل. يُنصح أيضاً باستعمال شامبو ناعم مناسب للغسل المتكرر الذي تفرضه الأجواء الحارة والنشاطات التي تتمّ مزاولتها في الهواء الطلق. كما يجب المواظبة على استعمال البلسم والإستعانة بمستحضرات تغذّي الشعر بالعمق مثل الأقنعة وحمامات الزيت التي يُنصح بتطبيقها بشكل دوري لترطيب الشعر وتغذيته من الداخل مما يساهم في الحفاظ على حيويته ومظهره الصحي.