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5 ألوان اختارتها الملكة رانيا لإطلالاتها الصيفيّة

الملكة رانيا

5 ألوان اختارتها الملكة رانيا لإطلالاتها الصيفيّة

أزياء راقية وأنيقة كشفت من خلالها الملكة عن الألوان التي تفضّلها لهذا الصيف

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العربية.نت- رانيا لوقا

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رافقت ملكة الأردن رانيا زوجها الملك عبدالله الثاني في زيارة رسميّة إلى الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً، وقد تألقت للمناسبة بمجموعة من الأزياء الأنيقة والراقية كشفت من خلالها عن الألوان التي تفضّلها في إطلالاتها لهذا الصيف.

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استطاعت الملكة رانيا أن تحجز لها مكانةً في لوائح "أكثر النساء أناقةً في العالم" منذ سنوات طويلة. وهي تُعرف بأناقتها العصريّة التي تجمع بين البساطة والرقي مع مواكبة خطوط الموضة العالميّة واهتمام بتشجيع المصممين العرب. وقد أثبتت مرة جديدة خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة الأميركيّة أنها رسمت لنفسها خطاً محدداً في مجال الأناقة مع الحفاظ على التجدد الذي يُبقي الجمهور متشوقاً لمتابعة خياراتها في مجال الموضة. وهي اعتمدت في هذه الزيارة 5إطلالات تعرفوا على تفاصيلها فيما يلي:

- بدأت هذه الزيارة بلقاء بين الملكة رانيا والسيدة الأميركيّة جيل بايدن. وقد اختارت الملكة الأردنيّة بهذه المناسبة أن تعتمد ثوباً متوسط الطول باللون الأحمر حمل توقيع المصمم اللبناني حسين بظاظا تزيّن بمشبك لافت على منطقة الصدر. وهي كمّلت إطلالتها بحزام عريض حدد الخصر بالإضافة إلى حذاء باللون البرونزي وحقيبة يد باللون الأحمر.

السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن في استقبال الملكة رانيا
السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن في استقبال الملكة رانيا

- خلال اليوم الأول من الزيارة، التقى الثنائي الملكي الأردني الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" التي أطلقت لقاحات مضادة لوباء كورونا. وهي ظهرت للمناسبة بسروال عريض الساقين باللون الأزرق الفاتح نسقته مع قميص حريري باللون الأبيض الكريمي.

الثنائي الملكي خلال لقاء الرئيس التنفيذي لشركة فايزر
الثنائي الملكي خلال لقاء الرئيس التنفيذي لشركة فايزر

- في اليوم الثاني من الزيارة، التقت الملكة رانيا بمجموعة من سيدات الأعمال في العاصمة الأميركيّة. وقد اعتمدت خلال هذا الاجتماع تنورة متوسطة الطول بلون الفوشيا من Valentino نسقتها مع "توب" باللون الأبيض من Celine، حذاء باللون الزهري الهادىء من Dior، وحقيبة يد مصنوعة يدوياً من علامة OneSixOne الإسبانيّة. وهي تزيّنت بأقراط أذنين مبتكرة وساعة ذكيّة من Apple.

الملكة رانيا برفقة الملك عبدالله في اليوم الرابع من الزيارة
الملكة رانيا برفقة الملك عبدالله في اليوم الرابع من الزيارة

- في اليوم الثالث من الزيارة اختارت الملكة رانيا إطلالة مشرقة بلوني الأبيض والأخضر تألّفت من تنورة ذات خصر مرتفع من Gabriela Hearst نسّقتها مع "توب" باللون الأخضر من Christopher Kane تزيّنت بياقة مرتفعة ومقلوبة بالإضافة إلى أزرار ذهبيّة على الكتفين.

الملكة رانيا بإطلالة بالأخضر والأبيض خلال الزيارة
الملكة رانيا بإطلالة بالأخضر والأبيض خلال الزيارة

- في اليوم الرابع من الزيارة، اختارت الملكة رانيا إطلالة لافتة ذات طابع عصري بامتياز تألّفت من ثوب باللون الأبيض تميّز بياقة مرتفعة، كمّين قصيرين وواسعين. وقد نسّقته مع حقيبة بلوني الأبيض والبيج وحذاء "ستيليتو" مزيّن بخطوط هندسيّة.

الملكة رانيا خلال لقائها مع السيدات الأميركيات
الملكة رانيا خلال لقائها مع السيدات الأميركيات
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