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شاهد.. 5 أثواب "مذهلة" لابنة شقيق الأميرة ديانا في زفافها

كيتي سبنسر برفقة عريسها في شوارع روما

شاهد.. 5 أثواب "مذهلة" لابنة شقيق الأميرة ديانا في زفافها

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العربية.نت- رانيا لوقا

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احتفلت العارضة الأرستقراطية ليدي كيتي سبنسر، ابنة شقيق الأميرة الراحلة ديانا، بزفافها مؤخراً في العاصمة الإيطاليّة روما. وقد دامت الاحتفالات 3 أيام متتالية ارتدت خلالها العروس 5 أثواب، كان من الطبيعي أن تحمل توقيع دار Dolce&Gabbana، خاصةً أنها تشغل منصب سفيرة الدار لعروض Alta Moda منذ سنوات طويلة.

ثوب زفاف الأميرة ديانا الأيقوني في لقاء مع الجمهور العربية ستايل ثوب زفاف الأميرة ديانا الأيقوني في لقاء مع الجمهور

في العام 1981 وفي الأسبوع الأخير من شهر يوليو احتفلت ديانا سبنسر بزفافها على وليّ العهد البريطاني الأمير تشارلز في حفل تابعه الملايين، وارتدت خلاله ثوباً أسطورياً يحتل لقب "أشهر ثوب زفاف في العالم". وبعد أربعين عاماً، وفي التاريخ نفسه احتفلت ابنة أخيها بزفافها على رجل الأعمال مايكل لويس الذي يكبرها بحوالي 32 عاماً. وهي ارتدت للمناسبة ثوب زفاف بدا أشبه بتحفة فنيّة مصنوعة من الدانتيل الأبيض الفاخر. وقد تميّز هذا الثوب بطابعه الفيكتوري الذي تجلّى في الياقة العالية والكمّين الطويلين، وترافق مع طرحة من التول طويلة جداً تزيّنت أطرافها بالدانتيل.

ثوب الزفاف الأبيض، لم يكن الوحيد الذي حمل توقيع دار Dolce&Gabbana، فقد تألقت العروس خلال الأيام الثلاثة لاحتفالات الزفاف بأربع إطلالات أخرى تحمل توقيع الدار الإيطاليّة الفاخرة. إذ سبق مراسم الزفاف حفل ارتدت خلاله ثوباً و"كاب" من التول الأزرق المطرّز يدوياً بالأزهار الملوّنة.

ثوب من التول الأزرق ترافق مع كاب طويل
ثوب من التول الأزرق ترافق مع كاب طويل

أما بعد إتمام مراسم الزفاف، فقد تألّقت اللايدي كيتي سبنسر بثوب من الحرير والأورغنزا تزيّن برسومات يدويّة وتطريزات على شكل أزهار ثم ارتدت خلال الحفل نفسه ثوباً اختلط فيه الدانتيل بالتطريز والأزهار النافرة. أما في اليوم التالي فتألّقت بثوب من الحرير الأخضر الذي تزيّنت تنورته بالأزهار المطرّزة، والشرائط، والباييت.

وقد احتفلت دار Dolce&Gabbana بهذا الزفاف على طريقتها من خلال فيلم قصير، تمّ عرضه عبر صفحتها على موقع إنستغرام، عن كواليس ابتكار هذه الأثواب الفاخرة تمّ إرفاقه بتعليق جاء فيه: "احتفالاً بهذا الحدث الفريد، ابتكرت دار Dolce&Gabbana مجموعة من الأثواب الفاخرة التي يحتفل كل منها بجمال العروس، الشغف بالخياطة الراقية، والفرح العارم بهذه المناسبة". تعرفوا على إطلالات العروس فيما يلي.

  • الثنائي دولتشي وغابانا يجريان آخر التعديلات على ثوب كيتي
  • ثوب الزفاف جاء بطابع فيكتوري وتصميم إيطالي
  • رافق الثوب طرحة طويلة من التول والدانتيل
  • العروس كيتي سبنسر
8 صور
الثنائي دولتشي وغابانا يجريان آخر التعديلات على ثوب كيتي
الثنائي دولتشي وغابانا يجريان آخر التعديلات على ثوب كيتي
ثوب الزفاف جاء بطابع فيكتوري وتصميم إيطالي
ثوب الزفاف جاء بطابع فيكتوري وتصميم إيطالي
رافق الثوب طرحة طويلة من التول والدانتيل
رافق الثوب طرحة طويلة من التول والدانتيل
العروس كيتي سبنسر
العروس كيتي سبنسر
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