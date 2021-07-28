10 أطعمة تعزّز "برونزاج" البشرة...هل تعرفونها؟

يلعب النظام الغذائي دوراً بارزاً في التأثير على عمل الخلايا الصباغيّة المسؤولة عن اسمرار البشرة لدى تعرضها للشمس. تعرّفوا فيما يلي على أبرز الأطعمة المعزّزة للبرونزاج، واعملوا على استهلاكها بشكل دوري للاستفادة من خصائصها المتعددة.

تتواجد الخلايا الصباغيّة عادةً في الطبقة القاعدية للبشرة، وهي تُنتج مادة الميلانين التي تُعرف بكونها صبغة بنيّة اللون مسؤولة عن تلوين البشرة بلون أسمر جميل وحمايتها من التأثيرات الضارة للأشعة ما فوق البنفسجيّة. كميّة الخلايا الصباغيّة تكون عادةً هي نفسها لدى كل البشر، ولكن تختلف كميّة الميلانين الذي تنتجه هذه الخلايا وفقاً لكل شخص. وهو بالإضافة إلى تأثيره على لون البشرة، يلعب دور آليّة دفاع طبيعيّة تتمتع بها البشرة ضد حروق الشمس إذ يقوم بحماية الجلد من خلال حجبه لأشعة الشمس الضارة.

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- أي أطعمة هي الأفضل لتعزيز إنتاج الميلانين؟

تتمتع بعض أنواع الأطعمة بفعالية كبيرة في مجال تعزيز إنتاج الميلانين وأبرزها:



• الجزر: هو من الأطعمة الغنيّة جداً بالكاروتينويدات أي الخضاب المسؤولة عن تعزيز إنتاج الكولاجين. يُنصح باستهلاكه نيئاً، بشكل عصير أو على شكل مكمّلات غذائيّة تُسرّع اسمرار البشرة.

• المشمش: وسواه من الفاكهة البرتقاليّة اللون كالبطيخ الأصفر، والدراقن الأصفر... فهي غنيّة بالبروفيتامينA الذي يُعزز إنتاج الميلانين ويحافظ على ثبات لون البرونزاج لفترة طويلة.

• الطماطم: تتميّز بغناها بالكاروتينويدات الموجودة أصلاً في الجزر، ولذلك يُنصح باستهلاكها بشكل يومي في السلطات والأطباق التي تحتوي على صلصة حمراء.

• البطيخ: تتمتع هذه الفاكهة بخاصتين مفيدتين للبشرة في فصل الصيف، فهي غنيّة بالفيتامينات من فئة B وB6 التي تعزّز البرونزاج وهي غنيّة جداً بالماء وتساهم في ترطيب البشرة.

• السبانخ: تتميّز السبانخ وسواها من الخضار الخضراء مثل الخضار الورقيّة، والملفوف، والبروكولي، والكوسا بكونها غنيّة جداً بمادة اللوتيين التي تندرج ضمن عائلة الكروتينويدات وبالتالي تعزّز البرونزاج.

• زيت الزيتون: قد يتسأل البعض ما هو القاسم المشترك بين زيت الزيتون والبرونزاج. إنه الفيتامينE هذا المضاد للأكسدة الذي يساهم في حماية البشرة البرونزيّة من مخاطر الأشعة ما فوق البنفسجيّة والجفاف الذي تتعرض له بسبب الشمس.

• البيض: وتحديداً صفار البيض كونه غنياً جداً بالفيتامينA المعروف بأنه يساهم في تنشيط إنتاج الميلانين في الجسم.

• الحليب ومشتفاته: فهي مواد غنيّة بالفيتامينA المعزّز لإنتاج الميلانين، ولذلك يُنصح باستهلاكها بشكل يومي.

• ثمار البحر: وهي تتميّز بمكوّن ضروري للبرونزاج هو السيلينيوم، الذي يساهم في تعزيز اسمرار البشرة ويؤمن لها الحماية من أشعة الشمس.

• الشاي: بالنسبة لهذا المشروب يكفي تطبيقه على بشرة الوجه والجسم وتركه يجفّ لتكتسب البشرة لوناً برونزياً جميلاً.