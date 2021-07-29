90 علامة تشارك بعروض مباشرة بأسبوع نيويورك للموضة

كشف مجلس مصممي الأزياء في أميركا المعروف باسم CFDA عن روزنامة أسبوع نيويورك للموضة، الذي سيُقام على مدار 5 أيام خلال شهر سبتمبر المقبل. ويتضمّن عروضاً مباشرة لحوالي 90 علامة أميركيّة وعالميّة.

من المنتظر أن يتمّ افتتاح أسبوع نيويورك للموضة يوم الأربعاء الواقع في 8 سبتمبر المقبل ليمتدّ حتى الأحد 12 منه، على أن تُسجّل عودة العروض المباشرة إلى فعاليات هذا الحدث بعد أن غابت عنه لموسمين تمّ خلالهما الاكتفاء بالعروض الرقميّة في ظلّ انتشار وباء كورونا.

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أبرز المشاركين

تمّ اختيار دار Ulla Johnson لافتتاح هذا الحدث على أن يتمّ اختتامه بعرض دار Tom Ford. ويبقى الحدث الأكبر الذي ستشهده فعالياته عودة دار Thom Browne إلى كنف أسبوع نيويورك بعد غياب دام 4 أعوام كانت خلالها تقدّم عروضها ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة كما تُشير روزنامة هذا الأسبوع إلى عودة دار Altuzarra لتقدّم جديدها يوم في نيويورك يوم 12 سبتمبر بعد أن كانت تقدّم عروضها في العاصمة الفرنسيّة منذ العام 2017. وتُشارك Altuzarra بمشروع يحمل اسم Fashion Alliance ويضمّ 11 علامة أميركيّة التزمت تقديم عروضها خلال أسبوع نيويورك للموضة في المواسم الثلاثة المقبلة منها دور: Rodarte، وProenza Schouler، وTelfar، وBrandon Maxwell، وPrabal Gurung، وSergio Hudson، وMonse، وJason Wu، وLaQuan Smith، وMarkarian.

وقد أعلنت دار Michael Kors التي تُعتبر أحد المشاركين الأساسيين بأسبوع نيويورك للموضة بأنها ستُقدّم عرضها في صباح يوم 10 سبتمبر على أن يجمع التجربة الحضوريّة والرقميّة في الوقت نفسه. أما دار Carolina Herrera فستُقدّم عرضها يوم 9 سبتمبر وتحتفل خلاله بمرور 40 عاماً على تأسيسها.

أبرز الغائبين

من أبرز الغائبين عن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة نذكر أسماء بارزة على ساحة الموضة الأميركيّة مثل دور Ralph Lauren، وTommy Hilfiger، وCalvin Klein الذين سيتركون فراغاً كبيراً حاول المنظّمون تعبئته من خلال استضافت أسماء عالميّة مثل دار Moschino التي ستُقدّم عرضها يوم 9سبتمبر ودار Dundas في 8 منه.

نشاطات موسّعة

حرص مجلس مصممي الأزياء في أميركا CFDA على ألا تقتصر نشاطاته على الأيام الخمسة لأسبوع نيويورك للموضة، بل سينظّم أيضاً عروضاً لمجموعات أزياء أميركيّة من خارج روزنامة أسبوع نيويورك للموضة وحتى في دول أخرى منها عروض Christian Siriano وHarlem’s Fashion Row التي ستقام يوم 7سبتمبر. وكان ستيفن كولب، رئيس مجلس إدارة مجلس مصممي الأزياء في أميركا، أعلن في بيان أصدره عن عودة أسبوع نيويورك للموضة ببرنامج منوّع يُمثّل مستقبل الموضة الأميركيّة.

عودة العروض المباشرة هذا الموسم لن تُلغي تقديمها أيضاً بصيغة رقميّة على منصّة Runway360 التي تمّ إطلاقها خلال العام الماضي لمواجهة تحديّات وباء كورونا وتسهيل تقديم العروض رغم ظروف الإقفال التي كان يشهدها العالم. تُشكّل هذه المنصّة مصدراً للمعلومات والموارد الخاصة بالنسبة للعلامات التجاريّة طوال العام خاصةً أنها تتميّز بأدوات متنوّعة تشمل الواقع الافتراضي المُعزّز، التصوير من 360 درجة، بث عروض الفيديو الحيّة، خدمات التجارة الإلكترونيّة، والتسهيلات المقدّمة للعملاء بالإضافة إلى تكاملها مع شبكات التواصل الاجتماعي. ورغم حماس منظّمو أسبوع الموضة والعلامات التجاريّة على تقديم عروض مباشرة هذا الموسم، فإن العديد من الابتكارات التكنولوجيّة التي تمّ تطويرها خلال زمن الوباء وجدت لتبقى وتُسهّل الحصول إلى ما يجري من أحداث على ساحة الموضة العالميّة.