لأول مرة: "كريستيان ديور: مصمم الأحلام" يزور قطر

للمرة الأولى في الشرق الأوسط، قررت دار Dior الفرنسيّة أن تقدّم عرضاً مخصصاً لتراثها الفريد. وذلك خلال معرض "كريستيان ديور: مصمم الأحلام" الذي جاب العالم وسيحطّ رحاله في قطر من نوفمبر 2021 إلى مارس 2022.

فقد أعلنت دار Dior ومتاحف قطر عن تقديم معرض "كريستيان ديور: مصمم الأحلام" Christian Dior: Designer of Dreams في مركز الدوحة للتصميم والابتكار M7 الواقع في منطقة مشيرب وسط الدوحة.

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يُمثّل هذا المعرض خطوة أولى لعرض تراث دار Dior الفريد في الشرق الأوسط، وسيتمّ تصميمه بشكل خاص لقطر مع تشكيلة من القطع التي تُعرض للمرة الأولى. وهو سيحتفل بأكثر من 70 عاماً من الشغف الإبداعي لدار Dior، وسيضم اكتشافات رائعة من المقرّ الأيقوني للدار في جادة مونتاني الفرنسيّة الشهيرة إلى فخامة حدائق قصر فرساي الساحرة.

من المنتظر أن يتخلل المعرض تقديم تصاميم راقية من الماضي والحاضر، منها ما يحمل توقيع السيد ديور نفسه وأبرزها بدلة "بار" الشهيرة. هذا بالإضافة إلى أعمال من تنفيذ المديرين الفنيين الذين تابعوا مسيرة كرستيان ديور في الدار: من إيف سان لوران، إلى مارك بوهان، وجيانفرانكو فيري، وجون غاليانو، وراف سيمونز، وماريا غراتسيا كيوري بالإضافة إلى تشكيلة من الأعمال والقطع الزينيّة من مجموعات متحف الفنون الزخرفيّة.

يختصر هذا المعرض مسيرة دار Dior منذ تأسيسها في العام 1947 وحتى اليوم. وهو كان انطلق من باريس حيث أُقيمت النسخة الأولى منه في متحف الفنون الزخرفيّة بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس الدار، ثم زار مدناً عديدة منها لندن وشنغهاي، وستُفتتح نسخة منه في نيويورك يوم 10 سبتمبر المقبل على أن يمتدّ حتى 20 فبراير من العام 2022، أما النسخة القطريّة منه فستقام بين نوفمبر 2021 ومارس 2022 وتشكل فرصة للتعرف على عالم Dior وعراقة إرث هذه الدار الفرنسيّة الشهيرة.