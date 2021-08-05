أي أكسسوار فُرض على الحضور في حفل "ميت غالا" المقبل؟

يُعتبر حفل "ميت غالا" أحد أهم أحداث الموضة التي ينتظرها العالم سنوياً. وهو يعود هذا العام بعد أن تم تأجيله من موعده المعتاد في شهر مايو إلى شهر سبتمبر المقبل، أما الأكسسوار المفروض على كل المشاركين به فليس إلا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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فقد طُلب من جميع ضيوف هذا الحفل السنوي، الذي ينظّمه متحف ميتروبوليتان للفنون بالتعاون مع مجلة "فوغ"، تقديم إثبات على تلقّيهم لقاح كوفيد19 ليتمكّنوا من المشاركة بفعاليات هذا الحدث.

وقد أعلن ممثّلون عن هذا الحفل الذي سيقدّم يوم 13 سبتمبر أنه بالإضافة إلى تأمين إثبات على تلقيحهم الكامل سيكون على الضيوف أن يرتدوا الأقنعة باستثناء أوقات تناول الطعام والشراب.

الموضوع الذي تم اختياره لحفل هذا العام هو "في أميركا: قاموس للموضة". وسوف يتزامن هذا الحفل مع الجزء الأول من معرض يحمل العنوان نفسه ويتمّ افتتاحه يوم 18 سبتمبر على أن يبقى قائماً حتى افتتاح القسم الثاني من المعرض تحت عنوان "في أميركا: مختارات من الموضة" الذي سيتمّ افتتاحه في 5مايو من العام 2022. ويبقى المعرضان قائمين حتى 5 سبتمبر من العام 2022.



بلايك لايفلي بتصميم من أتولييه فيرساتشي في ميت غالا 2018 ريهانا بتصميم من غو باي في ميت غالا 2015

التحضير لتنظيم هذين المعرضين بدأ في العام 2018، أما الهدف منهما فهو دعم مجتمع الموضة الأميركي وتقديم تحيّة له في ظل مشاركته الفاعلة بتأمين الدعم الاجتماعي والسياسي في ظل ما شهدته الولايات المتحدة لدى انتشار وباء كورونا وتحركات "حياة السود مهمة". وقد كشف المنظّمون أن معرض "في أميركا: قاموس للموضة" سيُقام في مركز آنا ونتور للأزياء الذي سيتم تحويله إلى منزل خيالي تجسّد كل غرفة فيه أحد الانفعالات الإنسانيّة: البهجة، الرفاه، التمرّد، والحنين... التي تتمّ ترجمتها عبر أزياء تحمل توقيع مصممين أميركيين.





زندايا بتصميم من دولتشي أند غابانا في ميت غالا2017 أمل كلوني بتصميم من ريتشارد كوين في ميت غالا 2018 ريهانا بتصميم من غو باي في ميت غالا 2015

يحاول القسم الأول من هذا المعرض التأكيد على أن الموضة هي من الفنون العاطفيّة الحيّة التي تعتمد الإبتكار والتجدد، فالحلم الأميركي في مجال الموضة يبتكر نفسه من جديد مع الحفاظ على جذوره في مجال الملابس الرياضيّة ودون التخلي عن قدرتها على سرد قصص من عالم الخيال. أما القسم الثاني منه فسوف يستكشف تاريخ الأزياء الأميركية في سياق العرق، والجنس، والطابع المادي.

من المقرر أن يتزامن حفل "ميت غالا" الذي سيقام يوم 13 سبتمبر مع ختام فعاليات أسبوع نيويورك للموضة، على أن يعود هذا الحدث إلى موعده الإعتيادي في أول اثنين من مايو في العام المقبل. استعرضوا معنا أشهر إطلالات النجمات التي طبعت هذا الحفل في السنوات الماضية.