الجمال والموضة وليس الفن.. وراء مليارات ريهانا

استطاعت النجمة الباربادوسيّة ريهانا أن تدخل إلى النادي المغلق للنساء صاحبات المليارات في العالم، وفق ما أعلنته مجلة "فوربس". إذ بلغت ثروتها 1,7 مليار دولار مما يجعلها أغنى مغنّية وثاني أغنى امرأة بمجال الترفيه بعد أوبرا وينفري. ولكن الغريب أن ثروة ريهانا ليست وليدة عملها في مجال الفن ولكنها ناتجة عن نجاحها في عالمي الجمال والموضة. إليكم التفاصيل:



عندما أطلقت النجمة ريهانا علامة Fenty Beauty المتخصصة في مجال مستحضرات التجميل في العام 2017، انطلقت من مفهوم "الشموليّة" لإرضاء جميع النساء في كل مكان. وقد سمح لها نجاح هذا المشروع بأن تتحوّل إلى صاحبة ثروة تًقدّر بالمليارات وفق ما أعلنت عنه مجلة "فوربس" الأميركيّة. فالثروة التي حققتها ريهانا والتي بلغت 1,7 مليار دولار أميركي لم تحققها من نجاحاتها في عالم الموسيقى ولكن من علامة مستحضرات الماكياج Fenty Beauty التي أمّنت لها مدخولاً بلغ 1,4 مليار دولار وعلامة الثياب الداخليّة Savage Fenty التي تُقدّر قيمتها بحوالي 270 مليون دولار، أما المبلغ المتبقّي من ثروتها فجمعته من إيراداتها في مجالي الموسيقى والتمثيل.

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- حضور مؤثّر:

تُسجّل ريهانا حضوراً مؤثراً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لديها أكثر من 101 مليون متابع على موقع إنستغرام، وأكثر من 102,5 مليون متابع على موقع تويتر. وهذا ما ساعدها في مجال الترويج لعلامتها الخاصة بمستحضرات الماكياج. وتُشكّل Fenty Beauty مشروع شراكة بنسبة 50-50 بين ريهانا وشركة LVMH الفرنسيّة المتخصصة في السلع الفاخرة.

تتوفر مستحضرات Fenty Beauty للبيع من خلال موقع العلامة على الإنترنت وفي محلات Sephora المملوكة من جانب مجموعة LVMH. وقد حققت هذه المستحضرات نجاحاً كبيراً منذ ابتكارها، ففي العام 2018 وبعد عام فقط على انطلاقها، استطاعت أن تحقق 550 مليون دولار كعائدات سنويّة لتتخطّى علامات تجاريّة أخرى في المجال التجميلي أسسها مشاهير أمثال علامة Kylie Cosmetics لصاحبتها العارضة كايلي جينر، علامة KKW Beauty لصاحبتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وعلامة Honest Co لصاحبتها النجمة جيسيكا ألبا.





- مسيرة صاعدة:

تُقدّر قيمة علامة Fenty Beauty اليوم بحوالى 2,8 مليار دولار، وكل المعطيات تدلّ على أنها مستمرة في النموّ. ففي تقريرها السنوي لعام 2020، أعلنت شركة LVMH أن علامة Fenty Skin، المتخصصة في مجال مستحضرات العناية بالبشرة والتي تمّ إطلاقها العام الماضي، استطاعت أن تحقق بداية واعدة فيما علامة Fenty Beauty لمستحضرات الماكياج حافظت على مركزها بين أهم العلامات التجميليّة في العالم.

نجاحات ريهانا لا تقتصر على المجال التجميلي بل تعدّته إلى مجال الموضة مع علامة Savage Fenty المتخصصة بالأزياء النسائية الداخلّية. ولكنها ترافقت أيضاً مع بعض الإخفاقات التي تمثّلت بإيقاف العمل في علامة Fenty المتخصصة بالأزياء والأكسسوارات الفاخرة التي سبق أن أطلقتها ريهانا في العام 2019 ولكنها تأثرت كسواها من العلامات الفاخرة بالأزمة الاقتصاديّة والجائحة، مما أدى إلى توقّفها بعد إطلاق آخر مجموعاتها في نوفمبر 2020.





- مستقبل واعد:

اللافت أن ريهانا ركزت في السنوات الماضية على عملها في مجال الجمال والموضة أكثر من تركيزها على المجال الفني، فهي لم تُصدر أي ألبوم غنائي جديد منذ العام 2016. وقد استطاعت أن تحقق لنفسها شخصيّة كرائدة أعمال بعيدة عن شخصيتها الفنيّة، مبتكرةً أسلوباً جديداً في مجال الأناقة فتح لها المجال لتتحوّل إلى واحدة من صاحبات المليارات في العالم.