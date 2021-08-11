فوائد بلسم الشعر.. وأغرب استعمالاته

يُشكّل البلسم جزءاً أساسياً من روتين العناية بالشعر. فإذا كان الشامبو ينظّف فروة الرأس ويخلّصها من الشوائب المتراكمة على سطحها، فإن البلسم يعتني بطول الشعر وأطرافه فيعمل على ترطيبها والحفاظ على لمعانها. ولكن هناك استعمالات أخرى للبلسم غريبة بعض الشيء تعرفوا عليها فيما يلي:

يُستعمل البلسم على طول الشعر وأطرافه نظراً لصيغته الغنيّة والمرطّبة، ولكن للاستفادة من خصائصه يجب اختياره بما يتناسب مع حاجات الشعر.

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لكل نوع شعر بلسم يناسبه

• الشعر الرقيق: يحتاج إلى الترطيب بصيغة رقيقة لاتثقله. ولذلك فهو يحتاج إلى بلسم يعزّز حجمه.

• الشعر السميك: يكون عرضة للجفاف، ولذلك فهو يحتاج إلى التغذية ببلسم غنيّ يعتني به بالعمق.

• الشعر الملوّن: يعاني من حساسية مفرطة تعرّضه لفقدان الحيوية، وهو يحتاج إلى بلسم يعزز حجمه.

• الشعر الذي يعاني من القشرة: يحتاج إلى بلسم يساهم في علاج هذه المشكلة من خلال التخفيف من تحسّس فروة الرأس والحكّة التي تصاحبها، كما يُنتظر منه أن يعمل على تنظيم الإفرازات الزهميّة.

• الشعر المجعّد: يحتاج إلى بلسم يساهم في فكّ تشابكه ويسهّل تسريحه مما يسمح بوصول العناصر المغذية إليه ويؤمن ترطيبه بالعمق.

أفضل الأساليب لتطبيقه

يُطبّق البلسم بشكل أساسي على طول الشعر إذا كان جافاً، أما في حالة الشعر الخشن والمجعد أو في حالة الشعر القصير فيُنصح بتطبيقه على فروة الرأس والشعر على السواء.

يُنصح بتطبيق البلسم بواسطة اليدين على الشعر ثم تسريحه بمشط عريض لتوزيع المستحضر عليه وفكّ تشابك الشعر في حال وجوده. يُترك البلسم على الشعر لفترة تتراوح بين 3و5دقائق بهدف السماح للمكونات بالوصول إلى عمق الشعر.

يُستعمل البلسم عادةً بعد كل عملية غسل للشعر بالشامبو في حال كان جافاً، أو مجعداً، أو صعب التسريح. وهو يستعمل لمفعول وقائي في حالة الشعر الملوّن أو كمكمّل للشامبو المغذي مرة أسبوعياً في حالة الشعر العادي.

يختلف مفعول البلسم عن مفعول القناع الذي يطبّق عادةً كعلاج على الشعر عن مفعول البلسم، فالأول يكون أكثر غنى بالعناصر المغذية والمرطبة وهو يعالج مشاكل الشعر الجاف والفاقد للحيوية. أما الثاني فمتوفر بصيغ تناسب كافة أنواع الشعر وهو يمكن أن يحل مكان القناع في حالة الشعر العادي.

استعمالات غريبة للبلسم

لا يكتفي البلسم بترطيب الشعر، ولكن لديه أيضاً استعمالات غريبة:

• كعلاج للأظافر: دلّكي أظافركِ ومحيطها بالقليل من البلسم فعناصره المغذية والمرطبة تعتني بها كما تعتني بالشعر.

• كرغوة للحلاقة: لدى نفاد رغوة الحلاقة المستعملة لإزالة الشعر الزائد عن الجسم، يكفي ترطيب البشرة الماء ثم تطبيق القليل من البلسم عليها لتصبح جاهزة لاستعمال شفرة الحلاقة.

• كقناع ليليّ للشعر: يحتاج الشعر الجاف إلى عناية مكثّفة، ولذلك يُنصح بغسله ثم تغليف خصلاته وأطرافه بكميّة سميكة من البلسم وتغطية الرس بمنشفة. يُترك هذا القناع على الشعر طوال الليل، أما عند غسله في صباح اليوم التالي فيبدو الشعر ناعماً وحريريّ الملمس.