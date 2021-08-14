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كيف تأثرت كاتي بيري بالحضارة الفرعونية؟

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كاتي بيري بإطلالة فرعونية من فيديو كليب دارك هورسي

كيف تأثرت كاتي بيري بالحضارة الفرعونية؟

كاتي بيري تطلق مجموعة من الأحذية من وحي الأهرامات.. تستذكر رحلة قامت بها لمصر وتعرّفت خلالها على كنوز الحضارة الفرعونيّة التي استحضرتها في تصاميمها

العربية.نت - رانيا لوقا

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اهتمامات المغنية الأميركية كاتي بيري لا تقتصر على كتابة الأغاني وتأديتها ولكنها تمتد أيضاً إلى مجال تصميم الأكسسوارات. فهي أطلقت أولى مجموعاتها من الأحذية خلال العام 2017، أما أحدث إصداراتها في هذا المجال فتصاميم استلهمتها من الحضارة الفرعونيّة.

كاتي بيري خلال رحلة إلى الإهرامات
كاتي بيري خلال رحلة إلى الإهرامات

"أحياناً تجاربي الحياتيّة الحقيقيّة تلهمني" هذا ما كتبته النجمة الأميركيّة كاتي بيري على موقعيّ "تويتر" و"إنستغرام" إلى جانب صور تصاميمها الجديدة من الأحذية. وهي تستذكر في هذا الإطار رحلة قامت بها إلى مصر وتعرّفت خلالها على كنوز الحضارة الفرعونيّة التي قامت باستحضارها في تصاميمها.

تصاميم مستوحاة من الحضارة الفرعونية
  • تصاميم مستوحاة من الحضارة الفرعونية
  • تصميم يزينه مفتاح الحياة
  • تصميم يزينه الهرم
3 صور
تصاميم مستوحاة من الحضارة الفرعونية
تصاميم مستوحاة من الحضارة الفرعونية
تصميم يزينه مفتاح الحياة
تصميم يزينه مفتاح الحياة
تصميم يزينه الهرم
تصميم يزينه الهرم

اهتمام النجمة كاتي بيري بالحضارة الفرعونيّة ليس بالجديد، فهي سبق أن استوحت منها في العام 2013 أجواء فيديو كليب أغنية Dark Horse التي حققت نجاحاً كبيراً. وقد اتخذت تصاميم Katy Perry الجديدة شكل صنادل مطاطية بلونيّ الأسود والذهبي تزيّن أحدها بشعار الهرم والآخر بنسخة عن "مفتاح الحياة" في الهيروغليفية المصرية المعروف باسم "أنخ". ومن التصاميم أيضاً أحذية تزيّنت بعين "حوروس" أو عين الحصان التي تمثّل الرفاه، والشفاء، والحماية في الحضارة الفرعونيّة.

تصميم مزين بعين الحصان
  • تصميم مزين بعين الحصان
  • التصميم الذي سحب من الأسواق في العام 2019
2 صور
تصميم مزين بعين الحصان
تصميم مزين بعين الحصان
التصميم الذي سحب من الأسواق في العام 2019
التصميم الذي سحب من الأسواق في العام 2019

ونشرت كاتي بيري في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لها تمّ التقاطها أمام أهرام الجيزة في القاهرة. وهي كانت قامت بزيارة إلى مصر في العام 2019 للاحتفال بعيد ميلادها الـ35.

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وكانت بيري أطلقت مجموعتها من الأحذية في العام 2017. وهي تُعرض للبيع على موقعها الخاص @katyperrycollections وعلى موقع أمازون.

وسبق لتصاميمها أن تعرضت لانتقادات كبيرة واتهمت بالعنصرية في العام 2019، بعد أن قدمت حذاءً تزيّن بوجه لأحد أصحاب البشرة السوداء. وهذا ما اضطرها لسحب هذا التصميم من الأسواق وتقديم اعتذار في هذا المجال.

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