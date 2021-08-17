ما هي ألوان الأزياء التي تساهم في تألّق "البرونزاج"؟

التعرّض للشمس لا يكفي للتمتع ببشرة برونزيّة متألقة، ولكن يجب العناية بالجلد قبل التعرّض الآمن للشمس وبعده. هذا بالإضافة إلى اختيار الأزياء التي تساهم بإبراز اللون الجميل الذي اكتسبته البشرة.





من مجموعة أرماني بريفيه من الأزياء الراقية لخريف2021 من مجموعة فندي من الأزياء الراقية لخريف2021 من مجموعة فالنتينو من الأزياء الراقية لخريف2021

فما هي ألوان الأزياء المناسبة في هذا المجال؟

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للتعرّف على الألوان التي تساهم في بروز اللون البرونزي الذي اكتسبته بشرتكِ، يجب أن تقومي أولاً بتحديد لونها الأساسي. أما الاختبار الذي تحتاجين إليه في هذا المجال فسهل وبسيط، وهو يقوم على مراقبة تفاعل لون البشرة مع المعادن الذهبيّة والفضيّة للتأكد من المعدن الذي يتناسق مع لون بشرتكِ ويساهم في تألقها. فإذا كانت الأكسسوارات الفضيّة عند اعتمادها تجعل بشرتكِ تبدو مشرقة فهذا يعني أن جلدكِ يحتوي على تدرجات زرقاء في تركيبته اللونيّة أما إذا كانت الأكسسوارات الذهبيّة تجعل بشرتكِ تبدو مشرقة فهذا يعني أن جلدكِ غنيّ بالتدرجات الصفراء في تركيبته اللونيّة.

هذا الاختبار لا يمنع ارتداء ألوان معيّنة ولكنه يُشكّل ببساطة دليلاً للتدرجات التي تظهر جمال البشرة البرونزيّة وإشراقها.





من مجموعة كريستيان ديور من الأزياء الراقية لخريف2021 من مجموعة غيامباتيستا فالي من الأزياء الراقية لخريف2021 من مجموعة شانيل من الأزياء الراقية لخريف2021

أي ألوان هي الأنسب لكِ؟

إذا كانت بشرتكِ تتناسق مع التدرجات الذهبيّة، فينصحكِ خبراء المظهر باختيار الأزياء ذات الألوان الدافئة والتدرجات الخريفيّة مثل الألوان الترابية، الأخضر، الأحمر، الأصفر، والبرتقالي. أما إذا كانت بشرتكِ تتناسق مع التدرجات الفضيّة فينصحكِ خبراء المظهر باعتماد الأزياء ذات الألوان الباردة وأبرزها التدرجات الباستيليّة، الرمادي، الأبيض، تدرجات البيج الفاتحة، وحتى الأسود الذي يناسبكِ كثيراً.