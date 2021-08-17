هكذا تتخلصون من مشكلة لمعان بشرة الوجه

تعاني البشرة المختلطة والدهنية من مشكلة اللمعان التي تظهر بشكل أساسي على الجبين والأنف والذقن، وتتفاقم حدتها عندما يكون الطقس حاراً. القضاء على هذه المشكلة نهائياً صعب، ولكن تبنّي بعض الخطوات المفيدة في هذا المجال يخفّف من حدّتها بنسبة كبيرة.

يُشكّل اللمعان وسيلة تُعبر من خلالها البشرة عن انزعاجها، وهو ينتج عادةً عن إفراط في التعرّق أو في الإفرازات الزهميّة. إنه ردة فعل طبيعيّة للجلد تجاه عوامل متنوّعة منها: الجفاف الشديد، عدم التوازن، الاعتداءات الخارجيّة، أو حتى الإفراط في التغذية، ارتفاع حرارة الطقس، الانفعال والخوف الشديد. وتتفاقم مشكلة لمعان البشرة عند اختلاط الإفرازات الزهميّة بالتعرّق، أما الخطوات التي ينصح الخبراء باعتمادها في هذه الحالة فهي التالية:

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إزالة الماكياج جيداً

يؤدي تراكم الشوائب على البشرة في انسداد مسامها وزيادة لمعانها، ولذلك من الضروري إزالة الماكياج عن سطحها جيداً كل مساء، وذلك بواسطة زيت أو حليب أو ماء ميسيلير، قبل الانتقال إلى مرحلة التنظيف ثم الترطيب.

تنظيف البشرة بانتظام

يتسبب عدم تنظيف البشرة في زيادة إفرازاتها الزهميّة ولمعانها، أما التنظيف فعليه أن يتمّ صباحاً ومساءً بمستحضر يناسب نوعها وحاجاتها. ينصح الخبراء باستعمال ماء ميسيلير لتنظيف البشرة الحساسة والجل الراغي لتنظيف البشرة العادية، أو الجافة أو المختلطة أو الدهنيّة، على أن يتمّ شطفها بعد ذلك بالماء الفاتر ثم البارد وتجفيفها بنعومة.

ترطيبها بالشكل الصحيح

ترطيب البشرة يجب أن يتم من الخارج والداخل على السواء، وبشكل متوازن للحدّ من لمعانها. يُشدّد الخبراء على ضرورة اختيار الترطيب الذي يناسب نوع البشرة وحاجاتها، على أن يتمّ استعمال المرطب صباحاً ومساءً بالإضافة إلى الحرص على تناول ما يكفي من الماء لترطيب البشرة من الداخل أيضاً.

اختيار المستحضرات المناسبة

للحدّ من لمعان البشرة، يمكن الاستعانة بمستحضر أساس مضاد للمعان أو لوشن يتمتع بالمفعول نفسه، كما يمكن تطبيق بودرة تمتص الفائض من إفرازات البشرة وتحول دون لمعانها.

ينصح الخبراء باستعمال اللوشن المضاد للمعان مساءً بعد تنظيف البشرة وقبل ترطيبها، على أن يتمّ تطبيق مستحضر الأساس المضاد للمعان صباحاً قبل الماكياج وإنهائه بطبقة رقيقة من البودرة المعدنيّة على المنطقة الوسطية من الوجه. أما خلال النهار، فيمكن الاستعانة بالأوراق الماصّة للتخلص من أي لمعان ممكن أن يطرأ على البشرة.

تجنّب الاعتداءات الخارجيّة

يُشكّل التدخين والإفراط في تناول المشروبات المنبّهة والأطعمة الغنيّة بالدهون والسكر نوع من الاعتداءات الخارجيّة التي يُنصح بتجنّبها في حالة البشرة التي تعاني من اللمعان. يُنصح أيضاً بالابتعاد عن مستحضرات العناية التي تحتوي على الكحول والصابون بالإضافة إلى تجنّب المياه الكلسيّة والتكييف القوي كونها التي هي من العوامل التي تزيد من تفاقم مشكلة لمعان البشرة.