4 نصائح لاختيار سروال الدنيم المثالي

يُشكّل سروال الدنيم قطعة أساسيّة في خزانة كل امرأة عصريّة، ولكن اختيار التصميم المناسب منه يخضع لعوامل متعددة ترتبط بشكل الجسم، وخامة الدنيم، وأسلوب الأزياء.

تعرّفوا فيما يلي إلى 4 نصائح تسهّل عليكنّ هذه المهمة وتساعدكنّ على اختيار سروال الدنيم المثالي.

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يُعتبر شكل الجسم وطول القامة أهم عنصرين مؤثّرين يجب أخذهما بالاعتبار لدى اختيار سروال دنيم جديد. إليكن هذه النصائح التي من شأنها أن تسهّل عليكنّ هذه المهمة.

1- "الدنيم المثالي" غير موجود:

من الصعب تعميم خصائص الدنيم المثالي على جميع النساء، فما هو مناسب لشكل جسم معيّن قد لا يناسب الأجسام الأخرى. ولكن القاعدة التي يجب الالتزام بها في هذا المجال ترتبط بالمكوّنات المصنوعة منها خامة الدنيم، والمؤلفة بشكل أساسي من القطن الذي يدخل عليه الإلستان في بعض الأحيان للاستفادة من التأثير المطاطي. ولذلك نجد أن سراويل الدنيم تتسع بعد ارتدائها المتكرر.

إن ما يجعل سروال الدنيم عنصراً أساسياً في خزانة كل امرأة فهو أنه قابل للتكيّف مع شكل جسمها. ويوصي خبراء المظهر في هذا المجال باختيار سروال أصغر بمقاس واحد من قياس الجسم إذا كنتِ ترغبين بتصميم يبدو ضيقاً عليكِ واختياره بمقاس أكبر بقياس واحد من مقاس الجسم إذا كنتِ تبحثين عن قصة دنيم تبدو واسعة عليكِ. أما إذا كنتِ مترددة بين قياسين فاختاري دائماً القياس الأصغر إذ تميل سراويل الدنيم دائماً لأن تصبح أوسع بعد ارتدائها.

2- اعتمدي تصميم يناسب قوامكِ:

تختلف قصة الدنيم نفسها بين امرأة يبلغ طولها 1.50 متر وأخرى يصل طولها إلى 1.80 متر. وبين امرأة تتمتع بخصر محدّد وأخرى بخصر غير بارز. ولكن هناك بعض المسلمات في هذا المجال يوصي خبراء المظهر بالتقيّد بها لاختيار سروال الدنيم المناسب:

• إذا كان جسمكِ على شكل الرقم 8، أي أنكِ تتمتعين بخصر رفيع جداً مع كتفين ووركين عريضين فسروال الدنيم الذي يناسبكِ هو ذات خصر مرتفع وقصة قدمين ضيّقة أو واسعة ولكن مستقيمة.

• إذا كان جسمكِ على شكل حرفH أي أن قياس الكتفين لديكِ مماثل لقياس الخصر والوركين، فسروال الدنيم الذي يناسبكِ هو بقصة منخفضة وضيّقة على الساقين ليساهم في إبراز الوركين.

• إذا كان جسمكِ على شكل حرفA أي أنك ِ تتمتعين بكتفين ضيّقين ووركين عريضين، فسروال الدنيم بالخصر المرتفع والمحدّد هو الذي يناسبكِ على أن يكون واسعاً من الأسفل ليساهم في إعادة التوازن إلى قوامكِ ويلفت النظر إلى القسم الأعلى من جسمكِ.

• إذا كان جسمكِ على شكل حرفV وتتمتعي بكتفين عريضين ووركين غير بارزين، فسروال الدنيم ذو الخصر المنخفض هو الذي يناسبكِ إذ من شأنه أن يضفي حجماً على القسم الأسفل من الجسم. يُنصح باختياره بقصة مستقيمة أو واسعة من الأسفل والابتعاد عن قصة "السليم" الضيّقة عند أسفل الساقين.

• إذا كان جسمكِ على شكل حرفO أي أنك ممتلئة في المنطقة الوسطى من الجسم، اختاري سروال الدنيم بخصر مرتفع وقصة مستقيمة.

• إذا كان جسمكِ على شكل حرفX مع كتفين ووركين عريضين جداً، اختاري سروال الدنيم بخصر مرتفع وقصة مستقيمة وواسعة على السواء.

3- لا تكرّري نفسكِ:

يقع العديد منّا في فخّ اختيار اللون نفسه دائماً لسروال الدنيم رغم أن الألوان المتوفرة في هذا المجال لا تُحصى ولا تُعدّ، بدأً من التدرجات الفاتحة جداً وصولاً إلى التدرجات الداكنة جداً، ومن الأبيض مروراً بجميع الألوان وصولاً إلى الأسود الحالك.

يوصي خبراء المظهر بالتنويع عند اختيار سروال دنيم جديد مع الحفاظ على الألوان الأساسيّة في خزانة كل امرأة مثل الأزرق والكحلي.

4- ابحثي عن علامة تجمع بين الراحة والمتانة:

تتوفر سراويل الدنيم بكثافة في الأسواق ولكنها تختلف فيما بينها من حيث الجودة والنوعية التي تُعتبر أساسيّة لتأمين الراحة عند ارتداء هذه القطعة من الأزياء والحفاظ على جودتها لفترة طويلة.

ينصح خبراء المظهر بعدم شراء سروال الدنيم دون قياسه وبعدم غسله على درجة حرارة تتعدى 60 درجة مئوية كي لا تتمدّد ألياف قماشه وتتعرض للتلف. وهم يوصون بضرورة غسل سروال الدنيم الجديد مرتين قبل تقصير قدميه كونه معرّضا لأن يفقد الكثير من طوله إذا تمّ تقصيره قبل الغسيل.