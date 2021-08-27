11 حيلة تجميليّة تعتمد على فوائد الخيار للعناية بالبشرة

اعتماد الخيار في مجال العناية التجميلية لا يقوم فقط على تطبيق دوائره على البشرة، ولكن يتعدى ذلك إلى تحضير مجموعة من الخلطات التي تؤمن عناية متكاملة للبشرة وتساهم في حلّ مشاكلها.

يتميّز الخيار بخصائصه المنعّمة، الذيدة الترطيب، المزيلة للاحتقان، والمفيدة لكافة أنواع البشرات. استفيدوا منها للحفاظ على بشرة نقيّة ومشرقة.

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- لتنظيف البشرة:

• لوشن الخيار: لتحضيره يكفي طهي الخيار في القليل من الماء ثم الاحتفاظ بهذا الماء لاستعماله كلوشن منقٍّ للبشرة.

• حليب منظّف: لتحضيره، اعصروا نصف حبة من الخيار واخلطوا عصيرها مع المقدار نفسه من الحليب السائل. يُنصح بتنظيف الوجه والعنق صباحاً ومساءً بهذا الحليب الذي يتمتع بخصائص منعشة ومنشّطة على أن يتمّ شطفه بالماء الفاتر أو اللوشن.

• لتنظيف البشرة الجافة أو الحساسة: يمكن الاكتفاء بمسحها بدوائر قطنيّة مبللة بعصير الخيار.

- أقنعة متعددة الاستعمالات:

• قناع يناسب البشرات الحساسة: لتحضيره، اهرسوا لبّ نصف حبّة من البطيخ الأصفر وحبة من الخيار. أضيفوا ملعقة كبيرة من الكريما الطازجة إلى الخليط وطبقوه على الوجه والعنق لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء المنعش.

• قناع مقشّر: لتحضيره، اهرسوا حبة من الخيار مع ملعقة كبيرة من الزبادي، وملعقة كبيرة من طحين الشوفان. يمكن اختيارياً إضافة نقطتين من زيت اللافندر الأساسي إلى هذا الخليط قبل تطبيقه على الوجه مع تجنّب محيط العينين. يُدلّك هذا القناع بحركات دائرية على الجبين، والأنف، والذقن للاستفادة من مفعوله المقشّر. يُترك على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل إزالته وشطف البشرة بالماء الفاتر.

• قناع يعيد الحيوية إلى البشرة: يتميّز الطين بفوائده المتعددة، فهو يساعد على تصريف السموم، إزالة الشوائب، التآم الندبات، تنقية البشرة، وإعادة الحيوية إليها. الطين الأخضر يناسب البشرات الدهنيّة، العادية، والمختلطة، أما البشرات الجافة فتحتاج إلى الطين الأبيض الذي يتميّز بخصائص منعّمة.

لتحضير هذا القناع يُنصح بخلط الطين مع عصير الخيار ثم إضافة ملعقة صغيرة من زيت نباتي من اختياركِ قد يكون زيت الورد، أو الجوجوبا، أو اللوز. يُطبّق هذا القناع على بشرة نظيفة ويترك حتى يبدأ بالجفاف. أما بعد إزالته فيجب مسح البشرة بلوشن منعش.

• قناع يعتني بالبشرة الدهنيّة: يجمع هذا القناع بين فوائد الخيار وخلاصة الليمون. وهو يتمتع بخصائص تنقّي البشرة وتحافظ على متانتها. لتحضيره ضعوا في الخلاّط نصف حبة من الخيار المقشّر، بياض بيضة مخفوقة، ملعقة صغيرة من لوشن الأزهار، ونقطتين من خلاصة الليمون. يُطبّق هذا القناع لمدة ربع ساعة على البشرة على أن يتمّ شطفه بالماء البارد. يُنصح بتطبيقه مرة أسبوعياً وهو لا يناسب البشرات الجافة والحساسة.

• قناع معزّز للإشراق: يساهم هذا القناع في تفتيح لون البشرة. لتحضيره يكفي تقشير نصف حبة من الخيار وهرسها ثم إضافة القليل من الحليب السائل إليها للحصول على هريسة يسهل تطبيقها على بشرة الوجه وتركها لحوالى 20 دقيقة قبل إزالتها وشطف الوجه بالماء الفاتر.

• قناع معزّز للنضارة: لتحضيره يكفي هرس دوائر نصف حبة من الخيار مع ملعقة صغيرة من العسل للحصول على تركيبة مالسة يسهل تطبيقها على الوجه والعنق وتركها لحوالي نصف ساعة على أن يتمّ شطفها بعد ذلك بالماء الفاتر ورشّ البشرة بلوشن منعش.

- لعلاج الهالات الداكنة والعُدّ الوردي:

• مكعبات ثلج الخيار: يكفي وضع عصير الخيار في قالب للثلج ولفّ المكعبات التي تمّ الحصول عليها بقطعة قماش ثمّ تمريرها على الهالات الداكنة للتخفيف من حدّتها.

• خلطة تعالج العُدّ الوردي: ضعوا في الخلاّط حبة من الخيار وقطعة صغيرة من الملفوف الأحمر، صفوا الخليط بعد هرسه لتحصلوا على لوشن يُطبّق صباحاً على البشرة لمدة أسبوع كل شهر. يساهم الخيار في تهدئة وتغذية البشرة أما الملفوف الأحمر فهو منشّط للخلايا ومعزّز لليونة الأوعية الدمويّة أما اجتماع الاثنين فيساهم في التخفيف من المظهر المزعج للعُدّ الوردي.