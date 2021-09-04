كيف بدت أجمل إطلالات النجمات بمهرجان البندقية 2021؟

يشهد مهرجان البندقية السينمائي بنسخته الـ78 تكريم مجموعة من الأعمال الفنية والسينمائية المميزة. كما يشكل أيضاً فرصة لمتابعة إطلالات لافتة بأناقتها تعتمدها النجمات، والإعلاميات، وعارضات الأزياء اللواتي يشاركن بفعاليات هذا المهرجان. فمن كانت صاحبات الإطلالات الأكثر أناقة على البساط الأحمر لهذا الحفل؟

- لفتت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز الأنظار بإطلالتها على البساط الأحمر لمهرجان البندقية السينمائي. وقد اختارت للمناسبة ثوباً باللون الأحمر من توقيع دار Valentino ونسقته مع حذاء باللون الذهبي وحقيبة سوداء غطتها المسامير الذهبية.

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- تألقت العارضة الإيطالية بيانكا بالتي بثوب أصفر تميز بتنورة ضخمة وذيل مرافق له. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Dolce&Gabbana.

- لفتت النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز الأنظار بإطلالة مونوكرومية تزينت بالعقد والشراريب. وهي حملت توقيع Chanel Haute Couture.

- تألقت النجمة المصرية ياسمين صبري بثوب طويل باللون الفوشيا من توقيع دار Roberto Cavalli وقد نسّقته مع عقد ماسيّ حمل توقيع دار Cartier للمجوهرات الفاخرة.

- اعتمدت الإعلامية ريا أبي راشد ثوباً من الباييت باللون الكحلي حمل توقيع دار Rami Al Ali، وقد نسقته مع أكسسوارات وحقيبة ذهبية.

- لفتت العارضة البرتغالية سارة سامبايو بثوب أسود تزين بخطوط أفقية من دار Giorgio Armani.

- اختارت الممثلة الإسبانية آيتانا سانشيز-غيجون ثوباً عاري الكتفين باللون الكحلي حمل توقيع Armani Prive. وقد كمّلت إطلالتها بمجوهرات ماسية ناعمة.

- اعتمدت المؤثرة الهندية فهرانا بودي ثوباً طويل باللون الأخضر ترافق مع كمّين ضخمين ومجوهرات ماسية تزينت بأحجار الزمرد. وقد حملت إطلالتها توقيع Aden Fashion.

- اختارت الممثلة البلجيكية فيرجيني إيفيرا ثوباً ذات طابع رومانسي باللون الزهري الفاتح جداً حمل توقيع Christian Dior Couture.

- تألقت الممثلة البريطانية المخضرمة هيلين ميرين بثوب طويل من الباييت باللون الفضي حمل توقيع دار Dolce&Gabbana الإيطالية.