بدون بوتوكس ولا جراحة.. هكذا تختفي تجاعيد الجبين!

مع تقدم العمر تحفر التجاعيد التعبيرية طريقها على تقاسيم الوجه سيما على منطقة الجبين وحول العينين، وإن كان البوتوكس والفيلر وبعض عمليات شد الوجه تفيد في التخلص من التجاعيد، إلا أن البعض لا يحبذون طريق أخصائيي التجميل، ويفضلون الطرق الطبيعية، ولحسن الحظ فإنه من الممكن تأخير الظهور الدائم للتجاعيد التعبيريّة والتخفيف من حدّتها عبر اعتماد خطوات سهلة وعمليّة.

بات معروف لدى معظم الناس أن التجاعيد التعبيريّة تنتج عن تقلّصات طبيعيّة لعضلات الوجه المرافقة لحركة الجبين والحاجبين، وتزداد حدّتها مع انخفاض إنتاج الكولاجين في البشرة مما يفقدها ليونتها ومتانتها.

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وتقترن التجاعيد التي تظهر في منطقة محيط العينين بالانفعالات، فتكرار قطب الحاجبين يُسرّع في ظهور تجعيدة الأسد العاموديّة بينهما أما تكرار حركة رفع العينين باتجاه السماء فيُسرّع في ظهور التجاعيد الأفقيّة على الجبين.

وإذا لم تكن هناك طريقة سحريّة لإخفاء هذه التجاعيد فإن أخصائيي التجميل يوصون ببعض الحيل الكفيلة بتأخيرها والتخفيف من حدّتها.

روتين مضاد

يُساعد تبنّي روتين تجميلي مضاد للتجاعيد في التخفيف من حدّة تجاعيد الجبين. يبدأ هذا الروتين بالحفاظ على بشرة نقيّة من خلال استعمال مستحضرات منظّفة ناعمة على البشرة وتتناسب مع طبيعتها ومتطلّباتها. بعد التنظيف يتمّ الانتقال إلى مرحلة الترطيب التي تساهم في التخفيف من حدّة التجاعيد، خاصةً إذا كانت المستحضرات المرطبة غنيّة بمكوّنات مضادة للتجاعيد.

وبالإمكان اعتماد لوشن ذات مفعول مقشّر ومضاد للتجاعيد على السواء، ثم استعمال مصل غنيّ بالحمض الهيالوريني يخفّف من حدّة التجاعيد ويقي من ظهورها.

بينما تعتمد المرحلة الثالثة على استعمال كريم مرطّب ذات مفعول مغذّ وحامٍ للبشرة من الاعتداءات الخارجيّة. ومن الضروري كذلك حماية البشرة بمستحضر يحتوي على عامل حماية من الشمس التي تلعب دوراً أساسياً في مجال تسريع شيخوخة البشرة.

تمارين للوجه

تعتبر التمارين الخاصة بالوجه وسيلة طبيعيّة فعّالة للتخفيف من تجاعيد الجبين، كونها تسمح بضبط التقلّصات العضليّة وبالتالي الحفاظ على شباب الوجه.

وللتخفيف من تجعيدة الأسد، يجب البدء بتطبيق الكريم المضاد للتجاعيد ثم قطب الحاجبين في الوقت الذي يتمّ فيه الضغط لخمس ثوانٍ بواسطة إصبعي السبابة على مكان تجعيدة الأسد دون القيام بأي تقلّصات في باقي مناطق الوجه.

وعقب ذلك يتمّ تمسيد البشرة على مستوى الحاجبين باتجاه الصدغين. يُنصح بتكرار هذا التمرين بين 5و10 مرات.

لتصحيح التجاعيد الأفقيّة التي تظهر على الجبين يجب تقوية العضلات المتواجدة في هذه المنطقة، وذلك من خلال وضع اليدين بشكل أفقيّ على الجبين والضغط على هذه المنطقة في الوقت الذي يتمّ فيه رفع الحاجبين لخمس مرات متتالية. يُنصح بإجراء هذا التمرين بشكل يومي.

نظام حياة متوازن

يرتبط الحفاظ على بشرة صحيّة باعتماد نظام غذائي متوازن، والأفضليّة في هذا المجال تبقى للأطعمة التي تحافظ على شباب البشرة مثل تلك الغنيّة بالفيتامينC (الحمضيّات، الكيوي، الفراولة، البروكولي، والفليفلة الخضراء...) كونها تحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذيرات الحرّة المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة للبشرة.

يُنصح أيضاً بالتركيز على تناول الأطعمة الغنيّة بالبيتاكاروتين والحوامض الدهنيّة الأساسيّة كونها تساهم في تأخير شيخوخة البشرة والحفاظ على ليونة ومتانة الجلد (الجزر، اليقطين، السبانخ، الحبوب، والزيوت النباتية). على أن يتمّ اختيار المنتوجات الموسميّة وأساليب الطهي التي تحافظ على خصائصها الغذائيّة.

هذا فضلا عن الحرص على تناول لتر ونصف من الماء يومياً والإقلاع عن التدخين والحدّ من تناول المأكولات السريعة والتعرّض للشمس دون حماية.

وصفات طبيعية لإزالة تجاعيد الوجه

الألوفيرا

يساهم هلام الصبّار بالتخفيف من التجاعيد عن طريق تحسين مرونة البشرة، وذلك لاحتوائه على حمض الماليك، ويتم ذلك عن طريق استخراج هلام الصبّار من ورقة الصبّار، ثم وضعه على الوجه، ويترك لمدة 15-20 دقيقة، بعدها يُغسل بالماء الفاتر وينشّف جيداً.

عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على نسبةٍ عاليةٍ من حمض السيتريك الذي يُعتبر مقشّراً قوياً للبشرة ويزيل خلايا الجلد الميّتة، بالإضافة إلى تنظيف البشرة بعمقٍ، الأمر الذي يساعد على اختفاء العيوب والتجاعيد والخطوط الدقيقة وعلامات تقدّم السن مثل الهالات السوداء.

المكونات: عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستعمال: تُفرك البشرة بعصير الليمون بلطفٍ، ثم تترك لمدة 5-10 دقائق، بعد ذلك تُغسل البشرة بالماء وتنشّف جيداً، ويكرر ذلك مرتين إلى ثلاث مرّاتٍ يومياً للحصول على أفضل النتائج.





زيت جوز الهند

يمنح زيت جوز الهند البشرة توهجاً طبيعياً وإشراقةً، بالإضافة إلى أنّه يساعد في التخلّص من التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أنّه يرطّب البشرة بشكلٍ كبيرٍ ويعيد مرونتها إلى حدٍ كبيرٍ.

المكونات: زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستعمال: تدلّك البشرة بزيت جوز الهند بلطفٍ مع القيام بحركاتٍ دائريةٍ لعدة دقائقٍ، ويترك الزيت على الوجه ليلةً كاملةً، ويكرر ذلك يومياً قبل الذهاب إلى النوم.

قناع الزبادي وزيت الزيتون

إنّ حمض اللاكتيك وغيره من الإنزيمات الطبيعيّة الموجودة في لبن الزبادي يعمل على تطهير المسامات وتضييقها، مما يؤثّر إيجابياً على البشرة ويخفف من التجاعيد والخطوط الدقيقة والندوب ويجعلها أكثر نعومةً.

المكونات: 3-4 ملاعق كبيرة من لبن الزبادي، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستعمال: تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ حتى تتجانس جيداً، ثم يوضع القناع على الوجه والرقبة ويترك لمدة 20 دقيقة، ثم يُغسل بالماء الفاتر وينشّف جيداً، ويكرر ذلك مرتين بالأسبوع للحصول على أفضل النتائج.