أسبوع نيويورك يعود بعروضه المباشرة هذا الموسم

بعد غياب للعروض المباشرة طوال موسمين، يعود أسبوع نيويورك للموضة بصيغته الحضورية معلناً عن روزنامة "شبه طبيعية" لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا مع بداية العام 2020، فما الجديد الذي سيحمله إلينا لدى افتتاحه يوم غد الأربعاء؟

اكتفت فعاليات أسبوع نيويورك للموضة في الموسمين الماضيين بتقديم جديد المصممين عبر عروض افتراضية نتيجة انتشار جائحة كورونا. وقد انسحبت هذه الخطوة على جميع الأسابيع الأخرى التي تشارك بشهر الموضة أي لندن، وميلانو، وباريس. لكن مكانة أسبوع نيويورك، كأول أسابيع الموضة الأربعة، يحوله إلى مؤشر لما يمكن أن تكون عليه الأسابيع الأخرى التي تليه. وهذا ما يجعل من تقديم عروضه بحضور الجمهور خطوة هامة جداً نظراً لتأثيرها على كامل الأسابيع التي تليه.

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تدابير خاصة

سيكون على جميع الحاضرين شخصياً في عروض هذا الأسبوع أن يقدموا دليلاً على تلقيحهم الكامل، على أن تُختتم فعاليات هذا الحدث بحفل "ميت غالا" الذي تم تأجيله للمرة الأولى عن تاريخه الاعتيادي في مايو. وهو يشكل أحد أهم أحداث الموضة العالمية المنتظرة، أما عنوانه لهذا العام فسيكون: "أميركا: قاموس للموضة". ومن المنتظر أن تشارك فيه المغنية بيلي آيليش، الممثل تيموثي شالاميت، لاعبة كرة المضرب ناعومي أوساكا والشاعرة أماندا غورمان.

العودة إلى نيويورك

يُسجل أسبوع نيويورك ضمن فعاليات هذا الموسم عودة بعض الأسماء البارزة إلى روزنامته، وذلك بعد أن انتقلت دور Proenza Schouler، وRodarte، وThom Brown لتقديم عروضها في باريس منذ العام 2017. ويُسجّل هذا الموسم أيضاً عودة دار Tom Ford بعد أن قدمت مجموعتها لخريف 2020 في لوس أنجلوس.

أما من الأسماء الجديدة التي ستُشارك بهذا الأسبوع فنذكر المصمم الأميركي ذات الأصول الفيتنامية بيتر دو المعروف بتصاميمه المينيمالية. ومن المنتظر أن تشارك بهذا الموسم أيضاً دوراً اعتادت على تقديم جديدها ضمن فعاليات أسبوع نيويورك منها: Prabal Gurung، وNaeem Khan، وCoach، وChloe مع مديرتها الإبداعية الجديدة غابريللا هيرست بالإضافة إلى عرض لدار Moschino ومديرها الإبداعي جيريمي سكوت الذي يفاجأنا دائماً بتصاميمه المبتكرة.

ختام أسبوع نيويورك للموضة لن يكون كعادته مع المصمم مارك جايكوبز الذي سبق أن قدم مجموعته لربيع وصيف 2022 في شهر يونيو الماضي. أما العرض الأخير في أسبوع نيويورك للموضة فسيكون لدار Tom Ford على أن يمتد هذا الأسبوع من الأربعاء 8 الجاري حتى الأحد في 12 منه.