تعاون الأناقة والرياضة بين "ديور" و"باريس سان جيرمان"

يبدو أن فريق "باريس سان جيرمان" لكرة القدم يعيش أفضل أيامه بعد أن انضم إلى صفوفه ليونيل ميسي المصنف على أنه أفضل لاعبي هذه الرياضة على الإطلاق. وقد قرر القيمون على هذا الفريق اعتماد إطلالات جديدة لأعضائه عبر التعاون مع دار Dior لابتكار مجموعة من الأزياء سيظهرون بها بعيداً عن أرض الملعب.

ويُشكل هذا التعاون خطوة جديدة لدار Dior، التي لم يسبق لها أن تعاونت مع أي فريق رياضي. أما "باريس سان جيرمان" فقد كان له عدة تجارب مع دور أزياء عالمية كان آخرها مع دار Hugo Boss التي اهتمت بتصميم إطلالات أعضائه خارج الملاعب منذ العام 2014، وسبق له التعاون مع دار Berluti وعلامات Levi’s، وReplay، وBape.

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كما تُعبّر هذه الخطوة عن اهتمام فريق "باريس سان جيرمان" بدوره الريادي في مجال الموضة وأسلوب الحياة. وقد أعلن في بيان أصدره عن شغفه بمدينة باريس الذي يتشارك فيه مع دار Dior، وهدفهما المشترك في جعل اسم هذه المدينة يشع في عالم الإبداع.

إلى ذلك تحمل إطلالات فريق "باريس سان جيرمان" الجديدة توقيع المصمم كيم جونز المدير الإبداعي لمجموعات Dior Homme، الذي اختار لها اللونين الأسود والكحلي. وتتضمن معاطف من الكشمير، بدلات كلاسيكية، أحذية سوداء اللون تم بداخلها نقش رقم كل لاعب. هذا بالإضافة إلى إطلالة "كاجوال" مؤلفة من سترة، كنزة، وقميص "بولو" تتزين بشعار الفريق. أما بالنسبة للأكسسوارات فتتضمن حقيبة Saddle من الجلد الأسود، ربطة عنق بنقشة "الجاكارد" وشاح من الكشمير، وحزام جلدي.