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هل أصبحت البندقيّة عاصمة جديدة للموضة العالميّة؟

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عارضات فالنتينو وصلن إلى مكان العرض على متن الغوندولا

هل أصبحت البندقيّة عاصمة جديدة للموضة العالميّة؟

بدأ إهتمام المصممين العالميين بمدينة البندقيّة مؤخراً مع أنطوني فاكاريللو المدير الإبداعي لدار Saint Laurent الذي طلب من الفنان الأميركي دوغ آيتكن تنفيذ تصميم هندسي خاص بمدينة البندقيّة بمناسبة بينالي الهندسة الذي يُقام في ربوعها

العربية.نت - رانيا لوقا

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شكّلت مدينة البندقيّة هذا الصيف أحدث وجهات الموضة بعد أن اختارها العديد من المصممين العالميين لتقديم عروضهم، وكان آخرها عرض دار Alberta Ferretti الذي جسّد بامتياز سحر هذه المدينة بأزياء فاخرة ولافتة بأناقتها.

بدأ إهتمام المصممين العالميين بمدينة البندقيّة مؤخراً مع أنطوني فاكاريللو المدير الإبداعي لدار Saint Laurent الذي طلب من الفنان الأميركي دوغ آيتكن تنفيذ تصميم هندسي خاص بمدينة البندقيّة بمناسبة بينالي الهندسة الذي يُقام في ربوعها. وقد حرص فاكاريللو على اختيار هذه المدينة مسرحاً لعرض مجموعته الرجالية لربيع 2022.

من عرض سان لوران
  • من عرض سان لوران
  • من عرض سان لوران للأزياء الرجاليّة لربيع 2022
2 صور
من عرض سان لوران
من عرض سان لوران
من عرض سان لوران للأزياء الرجاليّة لربيع 2022
من عرض سان لوران للأزياء الرجاليّة لربيع 2022

مدينة تسحر أهل الموضة

وقع دار Valentino أيضاً على مدينة البندقيّة لتقديم مجموعتها من الأزياء الراقية الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين. وقد ركّزت في هذا الإطار على موضوع الإستدامة الذي يحظى بأهميّة كبيرة في البندقيّة نظراً لجغرافية هذه المدينة المائيّة المرتبطة بارتفاع منسوب المياه لتطال الأبنية الأثريّة المُشيّدة على ضفافها.

من عرض فالنتينو.
  • من عرض فالنتينو.
  • من عرض فالنتينو
  • من عرض فالنتينو للأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين
  • من عرض فالنتينو للأزياء الراقية الخاصة بخريف2021
4 صور
من عرض فالنتينو.
من عرض فالنتينو.
من عرض فالنتينو
من عرض فالنتينو
من عرض فالنتينو للأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين
من عرض فالنتينو للأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين
من عرض فالنتينو للأزياء الراقية الخاصة بخريف2021
من عرض فالنتينو للأزياء الراقية الخاصة بخريف2021

هذا الموضوع اعتمدته أيضاً دار Valentino كجزء من اهتماماتها عبر استعمال خامات طبيعيّة وأغلفة خالية من البلاستيك لأزيائها.

قدّمت دار Dolce&Gabbana بين 28 و30 من أغسطس الماضي مجموعة من الفعاليات في مدينة البندقيّة، تضمّنت عروض Alta Moda الخاصة بالأزياء النسائية، Alta Sartoria الخاصة بالأزياء الرجالية، Alta Gioielleria الخاصة بالمجوهرات الراقية، وAlta Orologeria الخاصة بالساعات الفاخرة.

من عرض ألبيرتا فيريتي
  • من عرض ألبيرتا فيريتي
  • من عرض ألبيرتا فيريتي.
  • من عرض ألبيرتا فيريتي
  • من عرض ألبيرتا فيريتي في البندقيّة
4 صور
من عرض ألبيرتا فيريتي
من عرض ألبيرتا فيريتي
من عرض ألبيرتا فيريتي.
من عرض ألبيرتا فيريتي.
من عرض ألبيرتا فيريتي
من عرض ألبيرتا فيريتي
من عرض ألبيرتا فيريتي في البندقيّة
من عرض ألبيرتا فيريتي في البندقيّة

تميّزت تصاميم دار Dolce&Gabbana في هذا المجال بطابع ملكيّ اختلط مع تراث مدينة البندقيّة. وقد احتفلت ابتكارات الدار بالأعمال الحرفيّة التي اشتهرت بها مدينة البندقيّة، وقد تزيّن بعضها بمناظر طبيعيّة تستحضر جمال وسحر هذه المدينة العريقة.

قررت دار Alberta Ferretti تقديم عرضها الجديد للأزياء الراقية بالتزامن مع مهرجان البندقيّة السينمائي. وقد اختارت لتصاميمها الإطار الساحر لقصر أثريّ تمّ تحويله إلى متحف لتاريخ المدينة، أما التصاميم التي تمّ تقديمها فاتخذت طابعاً رومنسياً وتمّ تنفيذها بخامات فاخرة وتطريزها بخيوط ذهبيّة فبدت متجانسة مع الطابع الساحر لمكان العرض ولأجواء هذه المدينة العابقة بالفن والتاريخ.

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