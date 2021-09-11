دُمى الأطفال تغزو أزياء "موسكينو" لصيف2022

يُعرف جيريمي سكوت، المدير الإبداعي في دار "Moschino"، بمخيلة خصبة تجعله يفاجئنا باستمرار بمواضيع غريبة يختارها لمجموعات أزيائه الجاهزة. وجديده هذه المرة تصاميم تزيّنها الدمى وتستحضر أشهر إطلالات النجمة أودري هيبورن في ستينيّات القرن الماضي.

افتتحت العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينيّة، جيجي حديد، العرض واختتمته بأزياء تزيّنت بالرسوم الكرتونيّة، التي ظهرت أيضاً على العديد من إطلالات هذه المجموعة التي قارب عددها الـ50.

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وقد شاركت بتقديم الأزياء العديد من العارضات الشهيرات أمثال: ويني هارلو، وأيرينا شايك، وجاسمن توكس، وبريشز لي.

يندرج عرض Moschino ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة، وهو أُقيم في حديقة "براينت بارك" التي كانت سابقاً مسرحاً للعديد من عروض الأزياء.

حمل العرض اسم Ladies Who Lunch مستحضراً إطلالات سيدات المجتمع اللواتي يلتقين على الغداء للحديث عن مشاركاتهن في الحفلات الخيريّة. وهو تميّز بأزياء مفعمة بالمرح والحيويّة تزيّنت بالرسومات الكرتونيّة ودمى الأطفال، وتلوّنت بالتدرجات الباستيليّة التي أضفت عليها لمسات من الإشراق.

تضمّن العرض تصاميم اتخذت شكل أثواب، وتايورات، ومعاطف صيفيّة تميّزت بقصاتها القريبة من الجسم. وقد غلب عليها طراز ستينيّات القرن الماضي وتزيّنت بالعُقد، والأزرار المبتكرة، والريش. ترافقت الأزياء مع أحذية وحقائب ملوّنة بالإضافة إلى إكسسوارات بلاستيكيّة كبيرة، نظارات شمسيّة على شكل قلب، وقفازات طويلة مطبّعة.

تسريحات العارضات جاءت لافتة، وقد ذكّر بعضها بتلك التي اعتمدتها النجمة البريطانيّة أودري هيبورن في فيلمها الشهير Breakfast at Tiffany’s، أما بعضها الآخر فبدا كأنه مستوحى من تسعينيّات القرن الماضي.





وقد اتخذ شكل ضفائر إفريقيّة تزيّنت بحبيبات الخرز الكبيرة والملوّنة، وأتت متناسقة بامتياز مع الجو العام لهذه الإطلالات الحيوية والمرحة.